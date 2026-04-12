Paco González destaca la mejor camiseta de la 'Jornada Retro': "Casi todas me han parecido una 'bakalá' infame, salvo..."

LaLiga ha puesto en marcha su primera 'Jornada Retro', una iniciativa que se ha celebrarado del 10 al 13 de abril en los partidos de Primera y Segunda División. Durante estos encuentros, los clubes y los árbitros vestirán equipaciones inspiradas en modelos históricos de su trayectoria. Sin embargo, Real Madrid, Rayo Vallecano y Getafe no lucirán estos diseños en la jornada 31 por 'problemas técnicos', aunque sí participarán en el resto de eventos.

Cargando…

Una de cal y otra de arena en los diseños

La propuesta ha generado opiniones divididas, y una de las más contundentes ha sido la de Paco González, director de 'Tiempo de Juego'. El periodista deportivo ha afirmado sin rodeos que, en su mayoría, los diseños no han sido de su agrado. "De todas las camisetas retro de esta jornada, casi todas me han parecido una bakalá a la infame", ha sentenciado González.

Sin embargo, el propio Paco González ha rescatado una de las prendas de la quema. En concreto, ha elogiado la camiseta del Deportivo, a la que ha calificado como "preciosa". Según su descripción, "es como la del Girona, pero con rayitas finísimas azules, en vez de blancas. Es totalmente blanca la camiseta".