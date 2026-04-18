Jon Uriarte, proclamado presidente del Athletic Club

La Junta Electoral del Athletic Club, reunida en el Palacio Ibaigane este sábado 18 de abril y constituida de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 de los Estatutos Sociales, ha proclamado la candidatura encabezada por Jon Uriarte Uranga para la Presidencia y el resto de la Junta Directiva de la entidad.

Tras revisar la documentación aportada junto a los avales obtenidos en la plataforma habilitada, y una vez constatado el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 18 a 21 del Reglamento Electoral, la Junta Electoral ha dado por válida la candidatura presentada.

De conformidad con lo previsto en el artículo 77 de los Estatutos Sociales, al haberse presentado una única candidatura, esta ha sido proclamada sin necesidad de votación.