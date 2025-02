El Real Madrid, molesto con Vinicius

Arabia Saudí sigue llamando a la puerta de Vinicius con una oferta astronómica. Una propuesta 'irrechazable' que, según informa el diario Marca, los agente del brasileño habrían recibido en Praga de Saad Al Lazeez, vicepresidente de la Saudí Pro League: 1.000 millones de euros para el futbolista en cinco temporadas y la posibilidad de ser el embajador del Mundial 2034, que se jugará en el país árabe.

¿Cuál es la postura del real madrid?

Según informa Melchor Ruiz, en el Real Madrid están tranquilos, por una parte, porque Vinicius tiene contrato hasta junio de 2027, le quedan dos años y medio, y una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. Parece impensable que un equipo pueda robárselo.

Pero, por otra parte, en la entidad están molestos con todo el ruido mediático que se está produciendo con respecto a una de sus grandes estrellas. Entienden que se trata de filtraciones interesadas que van a seguir apareciendo, pero les preocupa que puedan afectar al rendimiento de Vinicius y del equipo.

En el club tampoco entienden, y no han gustado, las últimas declaraciones de Vinicius que consideran contradictorias. El brasileño, nombrado mejor jugador del partido en la victoria del Real Madrid ante el Manchester City, habló en Movistar sobre su futuro de blanco y la supuesta oferta de Arabia Saudí: "No han hablado conmigo todavía. Creo que tengo que hablar con el presi y con la gente. Ojalá pueda seguir mucho tiempo aquí porque esta es mi casa. Esta competición nos da siempre algo más y quiero hacer historia". Luego en TNT Sports aseguró que "siempre he dicho que mi deseo es seguir en el Real Madrid, resolveré la negociación de mi contrato en los próximos días".

El Real Madrid no está pensando en vender a Vinicius, pero tiene claro que los tiempos de cualquier renovación no los deciden los futbolistas si no el club. Vinicius firmó en 2023 la ampliación hasta 2027. Miguel Ángel Díaz ya informó en El Partidazo de COPE que las últimas semanas se había hablado de que el delantero había rechazado una oferta del Real Madrid pero que en realidad no es así porque lo que ha ocurrido es que "el Madrid le ha preguntado a Vinicius cuánto estaría dispuesto a pedir, el entorno de Vinicius se lo ha comunicado al club y ahora ese entorno todavía no ha recibido respuesta por parte del club".