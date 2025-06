La opinión de Cañizares tras las críticas a Lamine Yamal después de su partido ante Portugal: "Sin que sirva de menosprecio"

La selección española ha caído este domingo ante Portugal en la final de la Liga de Naciones. Derrota que se ha producido en la tanda de penaltis tras un fallo de Álvaro Morata, y después de que se llegara al final de los 90 minutos, más la prórroga, con empate a 2 en el marcador.

el partido

Los de Luis de la Fuente se adelantaron dos veces en Múnich, por medio de Martin Zubimendi y Mikel Oyarzabal, en la primera parte, pero Nuno Mendes y, ya en el minuto 61, Cristiano Ronaldo, empataron para la selección portuguesa.

EFE Zubimendi y Oyarzabal, celebrando uno de los goles

Sin más goles en la prórroga, la tanda de penaltis decidió en favor de los lusos y España vio frenada su racha triunfal tras ganar la Liga de Naciones en 2023 y la Eurocopa 2024.

EFE Los jugadores de Portugal celebran el título

Durante el Tertulión de los domingos, el exportero internacional español Santi Cañizares realizaba el siguiente análisis del partido: "Me ha parecido un partido, sobre todo, de gran nivel de fútbol, donde yo creo que había un talento que es muy difícil de ver en un partido de fútbol hoy en día, donde la mayoría de los jugadores sabían qué hacer con la pelota incluso antes de recibirla, eso implicaba que la pelota corría mucho porque se jugaba dos, tres toques, porque el que la tenía ya digo que la soltaba rápido, porque sabía lo que tenía que hacer con ella, porque todo el mundo tenía mucho talento".

lamine yamal

Una de las estrellas de esta selección española es el joven jugador del FC Barcelona Lamine Yamal, y en este encuentro, Lamine no ha estado a nivel de otros encuentros, e incluso fue sustituido en el descanso de la prórroga.

Eso ha provocado que reciba alguna crítica por su partido, y ante ello, Cañizares apuntaba que "sin que esto sirva de menosprecio" Lamine "es un jugador que acobarda al rival a través de encararle, a través de irse por un lado, irse por otro y el rival se hace pequeñito a su lado porque ve que no puede con él".

dpa/picture-alliance / Cordon Press Lamine Yamal, al ser sustituido durante el partido ante Portugal

Y en su opinión, en este encuentro "Nuno Mendes ha acobardado a Lamine y no pasa nada, es un duelo que pierdes, hoy lo ha perdido claramente, Lamine ha llegado un momento que ya no era capaz de encarar, que ya jugaba a tener la pelota en lugar de jugar a irse de su par y a tratar de hacer su fútbol y oye, eso no significa que otro día sea capaz de superarle, pero hoy es que Nuno Mendes ha hecho un partido escandaloso, escandaloso y ha acobardado a Lamine Yamal".