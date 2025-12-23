El Real Madrid se lleva a la perla de 2ª RFEF que tenía 15 ofertas

El Real Madrid se ha hecho con los servicios de una de las grandes perlas del fútbol español. Manex Rezola, un joven mediapunta de 19 años que la estaba rompiendo en la filas de la UD Logroñés en el Grupo 2 de la Segunda RFEF. Rezola, que suma 2 goles en 14 partidos, se ha decantado por el conjunto blanco entre las decenas de oferta que tenía sobre la mesa. Es un jugador zurdo con buen manejo del balón, un gran regate y mucha visión de juego.

El Real Madrid pagará 150.000 euros al club riojano para hacerse con el vasco, que jugará en el equipo C, también en Segunda RFEF, pero al que estará muy atento Álvaro Arbeloa para el Castilla. Se trata de una incorporación que elevará el nivel de un Real Madrid C que está teniendo muchos problemas esta campaña y que marcha 14º en el Grupo 5.