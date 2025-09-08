COPE
El Real Madrid no va a forzar la vuelta de Bellinghan, Mendy, Camavinga y Endrick

El club blanco quiere ir paso a paso y valorará cada semana el estado de los jugadores que está previsto que vuelvan al terrero de juego como pronto la última semana de septiembre. 

El Real Madrid tiene a cuatro lesionado entre sus filas: Bellingham, Camavinga, Mendy y Endrick. Juegadores con los que todavia no ha podido contar Xabi Alonso, en este inicio de liga, y a los que todavía vamos a tener que esperar para ver en el terreno de juego.   

A pesar de que los cuatro trabajan en Valdebebas, Melchor Ruiz ha informado de que los jugadores positivamente, pero no van a forzar ningún regreso y se valorará el estado de los jugadores cada semana.

En principio, los jugadores podrían reaparecer entre la última semana de septiembre y las dos primeras de octubre. Es decir, de ir todo bien estarían disponibles para el derbi madrileño en el Metropolitano.

