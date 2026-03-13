El Real Madrid confirma la lesión de Mendy y se perderá la vuelta de octavos de la Champions

El defensa francés Ferland Mendy volvió a sufrir una nueva lesión muscular tras ser titular en dos partidos seguidos con el Real Madrid, ante el Celta y el Manchester City, al dañarse el bíceps femoral de la pierna derecha, según confirmó la resonancia magnética a la que fue sometido por los doctores del club.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Ferland Mendy por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Pendiente de evolución", reza el parte médico publicado por el Real Madrid.

Mendy, que esta temporada tan sólo ha podido participar en 5 de los 42 encuentros del Real Madrid, no tiene fecha de regreso por su nueva lesión muscular, según informan a EFE fuentes del club blanco.

Cordon Press Ferland Mendy se retiró al descanso con molestias en el isquio derecho.

El defensa francés disputó sus primeros minutos con Álvaro Arbeloa al mando en Balaídos, ante la baja de Álvaro Carreras, y repitió en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Manchester City, encuentro que tuvo que abandonar en el descanso tras sentir un pinchazo muscular.

"Le doy las gracias porque era un riesgo que jugase dos partidos seguidos después de tanto tiempo y ha demostrado su capacidad como futbolista y el nivel que tiene", aseguró Arbeloa tras el partido, esperando una nueva lesión muscular de su jugador que se ha confirmado con las pruebas médicas.

Mendy apenas ha podido disputar 247 minutos en la actual temporada y se suma a la larga lista de bajas por lesión del Real Madrid para medirse al Elche en LaLiga. Junto al francés están en la enfermería Éder Militao, David Alaba, Carreras, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Rodrygo.