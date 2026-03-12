Mendy no estará en la vuelta en Manchester y no hay lesión de Tchouaméni

El Real Madrid ha recuperado fuerzas tras la goleada al Manchester City (3-0) en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, en una sesión en la Ciudad Deportiva en la que se descartó lesión del francés Aurelien Tchouaméni, quien finalizó el partido con problemas en el tobillo derecho, y se confirmó la de Mendy, que sufre una lesión en el isquio derecho. El francés se someterá este viernes a una resonancia para tener un diagnóstico más certero, aunque según cuenta Melchor Ruiz, en principio estará al menos 1 semana de baja.

El conjunto blanco llevó a cabo una sesión matutina en la que los titulares en ‘Champions’ llevaron a cabo ejercicios de recuperación. Entre ellos, Tchouaméni se sometió a pruebas en el tobillo que descartaron lesión, por lo que, salvo contratiempo, estará disponible en el compromiso liguero ante el Elche de este sábado (21:00 horas).

No lo estará Mendy, quien disputó dos partidos seguidos como titular esta temporada y tuvo que ser sustituido al descanso. Por otro lado, Arbeloa pudo ver sobre el césped al brasileño Éder Militao, encarando la fase final de la recuperación de una rotura muscular en el bíceps femoral que sufrió en diciembre.

Además, el francés Kylian Mbappé siguió su plan específico de recuperación con el objetivo de superar un esguince en la rodilla izquierda y estar disponible el próximo martes en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City. Un objetivo que dependerá de las sensaciones del futbolista, sin querer correr ningún riesgo. Una duda sobre la mesa que se mantiene con Álvaro Carreras, quien sufrió una lesión en el gemelo de la pierna derecha, y que no estará en Elche.