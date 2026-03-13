El Cádiz vuelve a la senda de la victoria de la mano de Sergio González

El Cádiz se estrenó con Sergio González en el banquillo con una victoria este viernes ante el Mirandés (0-2) en un partido que cerró en los primeros 10 minutos, aunque sufrió mucho en la segunda parte.

El equipo andaluz salió a morder desde el primer segundo y pronto dejó a los jabatos sin muchas opciones. Cuando sólo se habían cumplido siete minutos de juego, la zaga local regaló un balón que Ortuño no desaprovechó. Puso un centro tenso al área y Brian Ocampo lo enganchó de primeras, con la fortuna de que el balón tocó en un defensa para terminar despistando a Juanpa y colándose en la red.

Lejos de conformarse, el conjunto gaditano olió la sangre y Diarra puso tierra de por medio poco después. El centrocampista leyó de maravilla un envío al espacio de Iker Recio y, con un zurdazo cruzado que hizo un extraño en el aire, firmó el segundo para un Cádiz que estaba siendo un auténtico vendaval.

El Mirandés, grogui y sin capacidad de respuesta, estuvo a punto de encajar el tercero en las botas de García Pascual, pero Juanpa tiró de reflejos y sacó una mano milagrosa para evitar la sentencia definitiva.

En el tramo final de la primera parte, el Mirandés intentó tirar de orgullo cargando el área con centros laterales de Juan Gutiérrez que Selvi Clua no acertó a dirigir entre los tres palos. Incluso Bauzà se inventó una jugada zafándose de Suso y de Iza, aunque su servicio terminó plácidamente en las manos de Gil.

El guion cambió por completo tras el paso por vestuarios, con un Mirandés que salió decidido a morir matando y un Cádiz que acabó pidiendo la hora. Los de Muneta dieron un paso adelante y empezaron a embotellar a un conjunto amarillo que, de repente, se vio superado por el empuje jabato.

Con el Mirandés volcado, El Jebari se echó el equipo a la espalda y puso a prueba a David Gil con un latigazo desde la frontal tras una gran jugada individual. El asedio del Mirandés era total y el Cádiz empezó a sufrir, especialmente cuando Unax filtró un balón de tiralíneas para Siren Diao. El remate salió demasiado centrado, pero obligó a Gil a emplearse a fondo en dos tiempos.

Pese al contratiempo, el Mirandés no bajó los brazos y Selvi Clua estuvo a punto de aprovechar una mala salida de David Gil tras un centro de Juan Gutiérrez, aunque su cabezazo se marchó lamiendo el poste.

El portero cadista se resarció minutos después con una intervención de puros reflejos, rectificando sobre la misma línea de gol para atrapar un envío de El Jebari que se había envenenado tras tocar en Iza.

Entre tanto asedio, el Cádiz pudo sentenciar a la contra, pero Juanpa sacó un pie milagroso a remate de Joaquín y ya en el tiempo añadido Unax pudo poner el 1-2, pero el larguero y un gran David Gil evitaron el tanto.

FICHA DEL PARTIDO:

0 - Mirandés: Juanpa, Novoa (Tamarit min 58), Juan Gutiérrez, Maras (Iker Córdoba min 46), Cabello (Unax del Cura min 46), Diego Sia (El Jebari min 46), Bauzà, Selvi, Ali Houary, Javi Hernández, Siren Diao (Iker Varela min 78).

2 - Cadiz: David Gil, Iza (Kovacevic min 78), Jorge Moreno, Iker Recio, Pereira, Ortuño, Diakité, Diarra (De la Rosa min 83), Suso (Caicedo min 78), Ocampo (Joaquín González min 66), García Pascual (Camara min 66).

Goles: 0-1, m.7: Brian Ocampo. 0-2, m.10: Yussi Diarra.

Árbitro: Muresan Muresan (comité valenciano). Sin amonestados.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 30 de Segunda División disputado en el Estadio de Anduva.