Oblak se cae de la convocatoria del Atlético por un golpe en el costado

El Atlético de Madrid, tras golear al Tottenham el pasado martes, recibe este sábado al Getafe en el Metropolitano en el partido correspondiente a la 28ª jornada de Primera División. Un partido donde los de Diego Pablo Simeone buscarán la cuarta victoria consecutiva para mantenerse en la tercera posición de la clasificación.

El técnico argentino afrontará el choque con las bajas confirmadas por lesión de Rodrigo Mendoza y Pablo Barrios. Ausencias a las que hay que sumar la de Jan Oblak, que no ha entrado en la convocatoria ofrecida por el club rojiblanco.

El portero esloveno, según ha informado el propio club, es baja debido a una distensión muscular. El Atlético ha confirmado que Oblak acabó el entrenamiento de este viernes con unas molestias en el costado, por lo que el técnico argentino no podrá contar con el guardameta para el partido de este sábado.

La convocatoria la componen: Musso, Giménez, Ruggeri, Cardoso, Koke, Griezmann, Sorloth, Baena, Almada, Llorente, Lenglet, Naguel Molina, Hancko, Pubill, Julián Álvarez, Giuliano, Vargas, Lookman, Nico González, Le Normand, Esquivel, Julio Díaz y Álvaro Moreno.