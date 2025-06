El Real Madrid, en Argentina para fichar a Mastantuono

Franco Mastantuono podría convertirse en nuevo jugador del Real Madrid. El conjunto blanco se encuentra en Buenos Aires, con Juni Calafat a la cabeza, intentando cerrar el fichaje del mediapunta argentino de River Plate. El equipo millonario se remite al pago de la cláusula de rescisión del jugador que está fijada en 45 millones de euros.

Franco Mastantuono cumplirá 18 años en el mes de agosto y está concentrado con la selección de Argentina en estos momentos. El interés creciente del PSG ha provocado el acelerón del Real Madrid que llevaba dos años siguiendo al futbolista, cuyo deseo es vestir la camiseta blanca.

Cordon Press Franco Mastantuono es la gran perla del fútbol sudamericano y está en la agenda del Real Madrid.

Según apunta Melchor Ruiz, la idea es convencerle para que no firme con el PSG y que espere al Real Madrid. No se le puede incorporar de manera inmediata porque aún no es mayor edad y Mastantuono quiere jugar la Copa Libertadores con River Plate. Acaba contrato en 2026 y el plan ideal del Real Madrid sería incorporarlo en el próximo mercado invernal, cuando le queden seis meses de contrato lo que le permitiría negociar para rebajar su cláusula. La duda a la hora de acometer la operación es que se trata de un jugador de un perfil muy parecido al de Arda Guler.