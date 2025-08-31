La reacción de Paco González al escuchar por primera vez la canción de Sergio Ramos: "Me está llegando al alma"

Madrid - Publicado el 31 ago 2025, 19:45 - Actualizado 31 ago 2025, 20:03

El exjugador del Real Madrid y Sevilla, y actual defensa de Rayados de Monterrey, Sergio Ramos, ha publicado este domingo la canción 'Cibeles', una canción con un mensaje claro al equipo blanco y donde habla de su salida de Chamartín.

letra completa

Hay cosas que no te di, que todavía me duele

Yo nunca quise irme, tú me pidiste que vuele

¡Oh-woah, oh-oh! Tú me pediste que vuele

¡Uh-oh! Tú me pediste...

Yo mataba por ti, te amé y te defendí

Pero no estaba en mí, tú me pediste que vuele

De gala me vestí, sangre y sudor te di

Te disfruté y te sufrí

Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal

Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual

Tú me amaste y yo te amé, pero siempre alguien da más

Todo fue como lo soñé, hasta que tocó despertar

Te puse corona, tú me pusiste alas

No sabía que eran solo para que me alejaras

Y te miro ahora, sigues igual de bella

Que nadie es imprescindible la vida te enseña

Un partido dura 90', y te dí 90 y tres más de la cuenta

Nunca me cansé de intentar, esta historia fue una leyenda

Prefiero morir de pie que vivir arrodillao'

Daré el corazón aunque me lo devuelvan dañao'

Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal

Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual

©Real Madrid / Cordon Press / Sergio Ramos, durante el acto de su despedida del Real Madrid

Tú me amaste y yo te amé, pero siempre alguien da más

Todo fue como lo soñé, hasta que tocó despertar

Te olvidaste de mí, me dejaste de la'o

Sin poder decidir, eso es lo que más me duele

Y aunque todo fue así, volvería encantao'

Una vez y hasta mil, tú lo sabe' Cibeles

¡Uh-oh, oh-oh! Y tu lo sabe' Cibeles

¡Uh-oh! Y tu lo sabe' Cibeles...

la reacción en tiempo de juego

Ramos publicó la canción a las 19:00h, en mitad de dos encuentros de Primera en España. Por un lado, el Betis-Athletic y por otro, el Espanyol-Osasuna.

Paco González, al escuchar la interpretación de Ramos, bromeaba al apuntar que "luego os extrañáis que en Estados Unidos a los niños no les dejen dar con la cabeza cuando juegan al soccer".

"Primero el córner y luego está canción de desamor que me está llegando al alma", ironizaba Paco González al leer la letra de la canción mientras el Betis-Athletic.