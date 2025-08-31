tiempo de juego
La reacción de Paco González al escuchar por primera vez la canción de Sergio Ramos: "Me está llegando al alma"
El exjugador del Real Madrid y Sevilla ha publicado este domingo la canción 'Cibeles', con una letra dedicada al Real Madrid.
Madrid - Publicado el - Actualizado
2 min lectura
El exjugador del Real Madrid y Sevilla, y actual defensa de Rayados de Monterrey, Sergio Ramos, ha publicado este domingo la canción 'Cibeles', una canción con un mensaje claro al equipo blanco y donde habla de su salida de Chamartín.
letra completa
Hay cosas que no te di, que todavía me duele
Yo nunca quise irme, tú me pidiste que vuele
¡Oh-woah, oh-oh! Tú me pediste que vuele
¡Uh-oh! Tú me pediste...
Yo mataba por ti, te amé y te defendí
Pero no estaba en mí, tú me pediste que vuele
De gala me vestí, sangre y sudor te di
Te disfruté y te sufrí
Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal
Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual
Tú me amaste y yo te amé, pero siempre alguien da más
Todo fue como lo soñé, hasta que tocó despertar
Te puse corona, tú me pusiste alas
No sabía que eran solo para que me alejaras
Y te miro ahora, sigues igual de bella
Que nadie es imprescindible la vida te enseña
Un partido dura 90', y te dí 90 y tres más de la cuenta
Nunca me cansé de intentar, esta historia fue una leyenda
Prefiero morir de pie que vivir arrodillao'
Daré el corazón aunque me lo devuelvan dañao'
Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal
Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual
Tú me amaste y yo te amé, pero siempre alguien da más
Todo fue como lo soñé, hasta que tocó despertar
Te olvidaste de mí, me dejaste de la'o
Sin poder decidir, eso es lo que más me duele
Y aunque todo fue así, volvería encantao'
Una vez y hasta mil, tú lo sabe' Cibeles
¡Uh-oh, oh-oh! Y tu lo sabe' Cibeles
¡Uh-oh! Y tu lo sabe' Cibeles...
la reacción en tiempo de juego
Ramos publicó la canción a las 19:00h, en mitad de dos encuentros de Primera en España. Por un lado, el Betis-Athletic y por otro, el Espanyol-Osasuna.
Paco González, al escuchar la interpretación de Ramos, bromeaba al apuntar que "luego os extrañáis que en Estados Unidos a los niños no les dejen dar con la cabeza cuando juegan al soccer".
"Primero el córner y luego está canción de desamor que me está llegando al alma", ironizaba Paco González al leer la letra de la canción mientras el Betis-Athletic.