Un partido de la Basketball Champions League termina con 38-5 a los siete minutos: Trapani se quedó con un solo jugador en la cancha

El partido de baloncesto entre el Hapoel Holon y el Trapani Shark, correspondiente al play-in de la Basketball Champions League, se ha terminado a los siete minutos de su inicio con un marcador de 38-5 a favor del equipo local.

El motivo es que el equipo italiano se presentó con tan solo cinco jugadores: para dos de ellos era su debut como profesionales. De los cinco que saltaron a la pista, tres tuvieron que salirse del partido y otro de ellos fue expulsado por cinco faltas. Cuando el partido se quedó con un cinco contra uno, a 3:08 para el final del primer cuarto, se señaló el final del encuentro.

No deja de ser una consecuencia más de la grave crisis que afecta al club siciliano desde el comienzo de la temporada: afectado por deudas, amenazas por impagos y sanciones, a lo que hay que sumar que hay jugadores más pendientes de su posible salida del club que de otra cosa y lesiones varias.