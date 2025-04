La reacción de Juanma Castaño a los pitos del Santiago Bernabéu a Mbappé: “Qué raro”

Un gol de Fede Valverde en el minuto 93 le dio tres puntos de otro al Real Madrid ante el Athletic de Bilbao. El tanto uruguayo mantiene a los merengues a cuatro puntos del liderato del Barcelona, a falta de seis jornadas de Liga. Si el Madrid hubiera acabado empatando habría dicho casi adiós al título de Liga porque se habría quedado a seis puntos, después de la victoria, también en el descuento, del Barcelona ante el Celta.

Los dos equipos se enfrentarán el próximo sábado en la final de la Copa del Rey, partido que puede ser clave después de la eliminación del Real Madrid de la Champions League a manos del Arsenal. Los azulgranas se mantienen en las tres competiciones, siendo líderes en la Liga, clasificados para la semifinal de la Champions donde se enfrentarán al Inter de Milan y en la final de la Copa del Rey.

EFE Los jugadores del Real Madrid celebran la victoria contra el Athletic.

El Madrid salió muy tocado de la eliminación del pasado miércoles de la Champions. Tras la dura derrota 3-0 ante el Arsenal en el partido de ida, los de Ancelotti confiaban en una remontada en su estadio pero el equipo de Mikel Arteta volvió a ganar 1-2 en un partido en el que los blancos no tuvieron ninguna opción de lograr dar la vuelta al resultado. Tras el partido, Ancelotti fue el gran señalado pero también lo fue Kylian Mbappé, que al ser sustituido por una lesión en el tobillo fue pitado por parte de muchos aficionados del Santiago Bernabéu.

Este domingo ante el Athletic, el delantero francés fue baja por el partido de sanción que le impuso el Comité de Competición tras la fuerte entrada a Antonio Blanco en el Alavés – Real Madrid. Y durante el encuentro, las cámaras de televisión le enfocaron en un palco, imagen que se vio dentro del estadio. En ese momento, se volvieron a escuchar pitos hacia la estrella francesa.

Momento exacto en el que Mbappé es pitado por el Bernabéu.

la reacción de juanma castaño a los pitos a mbappé

Juanma Castaño habló en El Tertulión de esos pitos del Santiago Bernabéu a Kyilian Mbappé: “Ha habido un momento del partido en el Bernabéu donde estaba Mbappé en el palco, en uno de los palcos privados viendo el partido, y las cámaras le han enfocado y lo han pinchado en los marcadores y ha habido... no voy a decir una bronca, una pitada, se han escuchado algunos pitos a la imagen de Mbappé en los videomarcadores. A mí me ha sorprendido, me ha sorprendido porque entiendo que el otro día ya hubo pitos en Champions que se pueden atribuir un poco a la frustración del día, del cabreo; pero qué raro que hoy que apareciera la imagen de Mbappé en el videomarcador algún madridista pitara. Me ha sorprendido mucho”.