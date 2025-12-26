Mo Salah sufre una oleada de odio y amenazas por felicitar la Navidad

El egipcio Mohamed Salah es una de las grandes estrellas de planeta fútbol. Capitán de su selección y del Liverpool, junto a Van Dijk, cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales. Y todos los años sufre el mismo problema. Al llegar estas fechas sus cuentas de Instagram y Twitter se llenan de insultos y amenazas porque pese a ser musulmán comparte una fotografía junto a su familia al lado de un árbol de Navidad.

En este 2025, Salah no puede estar en Inglaterra con los suyos porque se encuentra en Marruecos disputando la Copa África con Egipto. Sin embargo, no ha querido faltar a la tradición y ha subido una imagen de sus dos hijas junto al árbol. Da igual que él no salga, la publicación ha recibido la misma oleada de odio de todos los años.

Y es que muchos de sus seguidores no admiten que pese a ser musulmán pueda respetar y participar de las tradiciones cristianas. Mientras miles de aficionados expresan su admiración por Salah y ven su gesto como un símbolo de convivencia, otros muchos no dudan en insultar y amenazar al futbolista, que lleva desde 2019 publicando este tipo de fotografía, porque creen que da un mal ejemplo a sus seguidores del mundo islámico. Salah es consciente de la polémica anual que generan sus fotos navideñas, pero aún así ni se ha disculpado ni ha dejado de hacerlo pese al rechazo de buena parte de sus seguidores.