COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego_Paco Lama y Juanma_Imagen principal
Tiempo de Juego

En redes sociales

Mo Salah sufre una oleada de odio y amenazas por felicitar la Navidad

El egipcio, estrella de la Premier League, compartió una foto de sus hijas junto a un árbol de Navidad. Ha recibido miles de insultos de buena parte de sus seguidores musulmanes.

Las hijas de Mo Salah posan con el árbol de Navidad en la casa del delantero en Inglaterra.

Twitter

Las hijas de Mo Salah posan con el árbol de Navidad en la casa del delantero en Inglaterra.

Alex Salguero

Publicado el

1 min lectura

El egipcio Mohamed Salah es una de las grandes estrellas de planeta fútbol. Capitán de su selección y del Liverpool, junto a Van Dijk, cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales. Y todos los años sufre el mismo problema. Al llegar estas fechas sus cuentas de Instagram y Twitter se llenan de insultos y amenazas porque pese a ser musulmán comparte una fotografía junto a su familia al lado de un árbol de Navidad.

En este 2025, Salah no puede estar en Inglaterra con los suyos porque se encuentra en Marruecos disputando la Copa África con Egipto. Sin embargo, no ha querido faltar a la tradición y ha subido una imagen de sus dos hijas junto al árbol. Da igual que él no salga, la publicación ha recibido la misma oleada de odio de todos los años.

Y es que muchos de sus seguidores no admiten que pese a ser musulmán pueda respetar y participar de las tradiciones cristianas. Mientras miles de aficionados expresan su admiración por Salah y ven su gesto como un símbolo de convivencia, otros muchos no dudan en insultar y amenazar al futbolista, que lleva desde 2019 publicando este tipo de fotografía, porque creen que da un mal ejemplo a sus seguidores del mundo islámico. Salah es consciente de la polémica anual que generan sus fotos navideñas, pero aún así ni se ha disculpado ni ha dejado de hacerlo pese al rechazo de buena parte de sus seguidores. 

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Lo último

Tracking