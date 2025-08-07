Primer reencuentro de Ter Stegen con sus compañeros en un día clave para la capitanía

Después de la gira por Asia, el FC Barcelona regresó este jueves al trabajo con la vista puesta en Trofeo Joan Gamper del próximo domingo ante el Como italiano de Cesc Fábregas.

Una doble sesión que comenzó en la mañana de este jueves y con noticia ya que a la primera sesión del día ha acudido el portero alemán Marc André Ter Stegen dentro de toda la tensión existente entre el germano y el club a raíz de su lesión y las incripciones.

La presencia de Ter Stegen en la Ciudad Deportiva no ha llegado a la hora y media y allí se ha visto con sus compañeros y con el cuerpo técnico de Hansi Flick.

Un Ter Stegen que acudió en la parte trasera de su vehículo conducido por un chófer, y que este jueves puede poner fin a su etapa al frente de la capitanía como adelantaron los compañeros de Esport3, a pesar de que durante la gira asiática, varios jugadores no fueron claros al ser cuestionados sobre el tema de la capitanía y en ningún momento faltaron el respeto a Ter Stegen.

Tras la decisión de Flick, el vestuario del Barcelona se reunirá y, posteriormente, votarán para escoger a los capitanes de esta próxima temporada.

El Barça quiere quitarle también la capitanía a Ter Stegen y cree que todo lo sucedido ya son motivos suficientes para que deje de portar el brazalete de capitán. Joan Laporta tenía prevista una reunión con el guardameta para hablar de la situación, pero ese encuentro no se celebrará porque el presidente del Barcelona está bastante disgustado y cabreado.