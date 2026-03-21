EN REDES SOCIALES
La reacción de Dani Senabre al escuchar las palabras de Arbeloa sobre Rüdiger: "Dejad de hacer montajes con la IA"
El técnico blanco se deshace en elogios hacia el central alemán, provocando la sorpresa del comunicador, que ha tirado de ironía en sus redes sociales
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Álvaro Arbeloa ha comparecido en la rueda de prensa previa al derbi de este domingo contra el Atlético de Madrid. Preguntado por el futuro del central alemán Antonio Rüdiger, que termina contrato, Arbeloa ha sido rotundo en su admiración. "Estoy dispuesto a hacerme una estatua de Rüdiger y ponérmela en el jardín", ha afirmado el entrenador, que ha elogiado la disposición del jugador desde el primer día.
Estas palabras han provocado la reacción de nuestro compañero Dani Senabre, quien ha escrito en la red social X un mensaje cargado de ironía: "Dejad de hacer montajes con la IA. No es creíble".
Un espejo para los jóvenes
Para el técnico, Rüdiger es "el espejo donde todos los jóvenes deberían mirarse" y espera que el madridismo sepa la suerte de tenerle. Arbeloa también ha desvelado una conversación con el defensa: "Recuerdo perfectamente que se sentó conmigo y me dijo, 'míster, en marzo estaré para cuando llegue lo duro'".
Mbappé y Bellingham, listos
Arbeloa ha confirmado que Kylian Mbappé está "al 100 por 100" y que las sensaciones del jugador son muy buenas tras su vuelta en Manchester. También ha abordado la situación de Jude Bellingham, que "estará en la convocatoria" y está "preparado para ayudarnos".
La vuelta de ambos jugadores plantea lo que el técnico considera un "bendito problema". "Viajar juntos cuando vamos hacia adelante, viajar juntos cuando vamos hacia atrás, y eso al final es tener mentalidad colectiva", ha explicado sobre la necesidad de que todas las estrellas trabajen en defensa.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.