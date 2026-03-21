La reacción de Dani Senabre al escuchar las palabras de Arbeloa sobre Rüdiger: "Dejad de hacer montajes con la IA"

Álvaro Arbeloa ha comparecido en la rueda de prensa previa al derbi de este domingo contra el Atlético de Madrid. Preguntado por el futuro del central alemán Antonio Rüdiger, que termina contrato, Arbeloa ha sido rotundo en su admiración. "Estoy dispuesto a hacerme una estatua de Rüdiger y ponérmela en el jardín", ha afirmado el entrenador, que ha elogiado la disposición del jugador desde el primer día.

Estas palabras han provocado la reacción de nuestro compañero Dani Senabre, quien ha escrito en la red social X un mensaje cargado de ironía: "Dejad de hacer montajes con la IA. No es creíble".

Un espejo para los jóvenes

Para el técnico, Rüdiger es "el espejo donde todos los jóvenes deberían mirarse" y espera que el madridismo sepa la suerte de tenerle. Arbeloa también ha desvelado una conversación con el defensa: "Recuerdo perfectamente que se sentó conmigo y me dijo, 'míster, en marzo estaré para cuando llegue lo duro'".

EFE Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de Rüdiger ante el Elche

Mbappé y Bellingham, listos

Arbeloa ha confirmado que Kylian Mbappé está "al 100 por 100" y que las sensaciones del jugador son muy buenas tras su vuelta en Manchester. También ha abordado la situación de Jude Bellingham, que "estará en la convocatoria" y está "preparado para ayudarnos".

Cordon Press El inglés y el francés se saludan durante un partido del Real Madrid esta temporada.

La vuelta de ambos jugadores plantea lo que el técnico considera un "bendito problema". "Viajar juntos cuando vamos hacia adelante, viajar juntos cuando vamos hacia atrás, y eso al final es tener mentalidad colectiva", ha explicado sobre la necesidad de que todas las estrellas trabajen en defensa.