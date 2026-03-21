Giraldez confirma la negativa de LaLiga con el cambio del Valencia - Celta: "Lo hemos pedido por activa y por pasiva, pero no nos lo han concedido"

Claudio Giráldez, entrenador del Celta, avisó a sus jugadores de que deberán estar “muy bien” para derrotar mañana, domingo, a un Deportivo Alavés que ha hecho “dos muy buenos partidos” desde la llegada de Quique Sánchez Flores a su banquillo, pese a que solo sumó un punto ante Valencia (3-2) y Villarreal (1-1).

“Será un partido en que el necesitaremos salir de la presión que nos van a hacer, por momentos, en avanzado. Habrá que tener paciencia para atacar un bloque bajo muy ordenado, para atacar a un rival tiene muchas armas difíciles de contrarrestar”, comentó.

En rueda de prensa, dijo que es “fundamental” que sus jugadores se centren en el duelo de mañana y tengan “los pies en el suelo” porque delante tendrán a un rival que les pondrá “las cosas muy caras” como ya hizo ante los dos equipos valencianos.

En este sentido, dijo que “en cuanto al dibujo ofensivo” el sistema de Sánchez Flores es “parecido” al que utilizaba el Chacho Coudet porque el técnico argentino “estaba jugando casi con una salida de tres, con Jonny como tercer central, y Quique es un dibujo con una línea más clara de tres con los mismos hombres”.

“Sabemos que la idiosincrasia del Alavés es ser un equipo agresivo, aguerrido, que es capaz de apretar en avanzado pero también encerrarse muy bien, que maneja muchas situaciones de juego sobre últimos con Boye y Toni, jugadores que son peligrosos ahí”, analizó.

Giráldez, además, apuntó que el conjunto vasco tiene jugadores “de uno para uno” en la banda derecha y otros “más centradores” en la izquierda, por lo que a nivel defensivo necesitarán estar sólidos para contrarrestar las armas ofensivas del rival.

“El Alavés es un rival muy rocoso, muy difícil de hincarle el diente”, incidió el técnico del Celta, quien confía en aprovechar “la inercia” del triunfo europeo ante el Olympique de Lyon para sumar tres puntos que le permitan sellar su permanencia “virtual” en LaLiga.

“Tenemos que sumar 43 puntos y luego pensaremos en las motivaciones que tenemos hacia arriba, que son muchas y nos llevan a que el día a día sea tan bueno y el vestuario esté tan unido y motivado. Os aseguro que siempre vamos a querer más”, aseveró.

Finalmente, al ser preguntado por el hecho de que vayan a jugar en domingo antes del partido de ida de la eliminatoria europea contra el Friburgo alemán, Giráldez dejó claro que han solicitado “por activa y por pasiva el cambio” pero el organismo que preside Javier Tebas “no nos lo ha concedido”.