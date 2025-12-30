SEGÚN SHAMS CHARANIA
Alivio en los Nuggets con la lesión de Nikola Jokic
Al pívot de los Nuggets se le ha diagnosticado una hiperextensión en la rodilla izquierda y no tiene afectados los ligamentos.
Javier Pastor
Publicado el
1 min lectura
Nikola Jokic tuvo que abandonar el partido que los Denver Nuggets disputaban en la madrugada de este martes ante Miami Heat por una posible lesión en la rodilla.
Al pívot se le dobló la rodilla después de que su compañero Spencer Jones le pisara el pie izquierdo e inmediatamente se fue al suelo con evidentes signos de dolor. El serbio fue atendido sobre la pista por los servicios médicos del equipo y abandonó el parqué por su propio pie hacia los vestuarios.
La preocupación era máxima, pero en la tarde de este martes Shams Charania ha informado que a Jokic se le ha diagnosticado una hiperextensión en la rodilla izquierda. El jugador se sometió a las pruebas pertinentes y, aunque estará de baja al menos cuatro semanas, no tiene afectados los ligamentos de la rodilla.
