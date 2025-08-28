La razón por la que el Getafe tiene tantos problemas con el Fair Play Financiero: Todo está en sus cuentas

El Getafe está de actualidad. Sobre el campo las cosas salen bien y el equipo es colíder con seis puntos de seis posibles y dos victorias a domicilio. El problema está en los despachos: A Bordalás le faltan seis jugadores por inscribir y ha tenido que viajar a Vigo y Sevilla con solo 15 jugadores del primer equipo dados de alta.

Ángel Torres denunciaba en Radio Marca que LaLiga no le dejaba avalar más y que había tenido que vender por "tres perras gordas" a Alderete, uno de sus mejores jugadores. En los últimos días el club ha vivido el culebrón Uche. El nigeriano, otra de las figuras, estaba vendido al Wolverhampton, pero él y su agente frenaron la operación y al final parece que no se irá, al menos a los Wolves. Ahora los focos están en Borja Mayoral como opción para conseguir cumplir el Fair Play Financiero.

Muchos aficionados azulones y de otros equipos se preguntan de dónde vienen los problemas financieros del equipo. ¿Cómo es posible que después de haber vendido en los últimos años a Cucurella (18), Enes Ünal (16'5), Olivera (16'5), Gastón Álvarez (12) y Alderete (11'6) el equipo no pueda inscribir jugadores?

La respuesta hay que buscarla en las cuentas del Getafe, disponibles en la propia página web del equipo. Según la cuenta de Pérdidas y Ganancias del 30 de junio de 2024, el conjunto azulón sumó 22 millones de euros de pérdidas contando los ejercicios 2022/2023 y 2023/2024. Un agujero de 14 kilos en la 2022/2023 y de 8'5 millones un año después. Ese mal resultado económico es el que ha hecho que el límite salarial que LaLiga otorga al conjunto de Ángel Torres se haya reducido.

Joaquin Corchero Ángel Torres, presidente del Getafe

Dada la estricta política financiera de LaLiga para que las cuentas de los clubes estén saneadas, al Getafe para limitar gastos y que estos problemas no vuelvan a suceder se le limita el gasto. De ahí que el club a pesar de las ventas ya hechas necesita seguir vendiendo para poder disponer del dinero necesario para inscribir a sus fichajes y no seguir en pérdidas.