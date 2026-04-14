Rafa Yuste confirma que el Barcelona "está valorando" con "nuestros servicios jurídicos" la decisión de UEFA sobre el arbitraje del partido ante el Atlético

El actual presidente del FC Barcelona, Rafa Yuste, ha asegurado que el club no se quedará de brazos cruzados después de que la UEFA haya declarado "inadmisible" la queja formal presentada por el arbitraje del partido de ida de cuartos de final de la Champions.

Yuste ha confirmado que el club está estudiando la situación y no la da por perdida. "Este tema lo está valorando nuestros servicios jurídicos. Deben ver los fundamentos por los que rehazan esta queja y una vez se valore todo esto, se actuará en consecuencia", afirmó, refiriéndose al posible penalti de Pubill.

Tranquilidad con el césped

Yuste también ha querido despejar las dudas sobre el estado del terreno de juego del Metropolitano, una preocupación que el técnico Hansi Flick había manifestado. El directivo ha mostrado plena confianza en que el campo estará en perfectas condiciones, ya que la UEFA ha garantizado que se cumplirán las normativas. "No me preocupa el tema del césped. La UEFA ha mantenido una reunión esta mañana con los dos clubs y queda claro que todo estará bien. Hay confianza absoluta", ha sentenciado.

Optimismo para la vuelta

De cara a la eliminatoria, el vicepresidente se ha mostrado muy esperanzado con las opciones del equipo de pasar a semifinales. Tras viajar con la plantilla, ha destacado la mentalidad del grupo. "Soy muy optimista. He viajado con el grupo, los he visto entrenarse aquí y he podido comprobar la convicción que tienen estos chicos", ha declarado, aunque pidiendo la prudencia necesaria para un partido de esta magnitud.