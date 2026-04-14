España se mete en un lío para clasificarse al Mundial femenino

Irene Paredes disputa un balón en el Inglaterra - España

Con estos tres puntos, Inglaterra se coloca líder en solitario del grupo A3 que otorga un billete directo al Mundial de 2027, que se disputará en Brasil, mientras que las de Sonia Bermúdez se quedan en segundo lugar y tendrían que jugar la repesca.

La extremo derecho adelantó a las inglesas en el minuto 3 después de un barullo en el área tras un saque de esquina que Irene Paredes despejó una vez el esférico traspasó la línea de meta.

Poco después, Hemp pudo aumentar diferencias tras recibir un taconazo de Lucy Bronze, pero se topó con un poste.

Antes, España contó con dos remates tras saques de esquina, aunque se fueron muy desviados de la meta de Hannah Hampton.

Las de Sonia Bermúdez comenzaron a controlar más la posesión y tuvieron más presencia en el centro del campo.

Ese dominio no se tradujo en ocasiones, ya que un disparo desviado de Vicky López y otro de Ona Battle no consiguieron ver puerta.

En el tiempo añadido de la primera mitad, Alessia Russo, que fue un constante peligro para la defensa española, especialmente para las centrales, se encontró con Cata Coll, que repelió un potente disparo.

Tras la reanudación, España salió mejor y contó con una ocasión muy clara por medio de Olga Carmona, cuyo remate se estampó con el larguero y no rebasó la línea de milagro.

La de Sarina Wiegman respondieron al instante con dos transiciones rápidas que tanto Lucia Kendall y de nuevo Russo no pudieron aprovechar.

El partido se volvió loco y ambas selecciones se lanzaron al ataque. Un poste evitó de nuevo un gol de España tras un disparo de Vicky López y Lauren James perdonó el segundo de Inglaterra.

En los instantes finales, las de Sonia Bermúdez, que perdieron a Patri Guijarro por lesión, se lanzaron al ataque con varios córneres peligrosos.

En uno de ellos, Edna Imade conectó un cabezazo que salvó de forma milagrosa Hampton para evitar el empate que hubiera sido determinante para el devenir del grupo.

Con esta derrota, España, que llegaba con pleno de victorias, se queda segunda a tres puntos de Inglaterra, que conseguiría la plaza directa para el Mundial.

La Roja deberá ganar los tres partidos que le quedan, incluyendo el enfrentamiento ante Inglaterra en territorio español, para optar a terminar como líder.