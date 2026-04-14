La UEFA se compromete a que el césped del Metropolitano estará en 26mm y bien regado para esta noche tras las quejas de Flick

La tensión previa al partido de cuartos de final de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona ha subido de nivel. El entrenador del Barça, Hansi Flick, ha sido el protagonista al quejarse formalmente del estado del césped del Metropolitano ante un delegado de la UEFA, señalando que la hierba estaba, a su juicio, demasiado alta y seca.

Queja informal, pero directa

Justo antes del entrenamiento, a Flick se le ha visto tocar, palpar e incluso arrancar hebras de hierba para examinarlas. Acto seguido, se ha acercado al delegado de la UEFA y, en un tono informal pero educado, se ha quejado de la longitud. La respuesta del responsable de la UEFA ha sido tranquilizadora, asegurándole que tomarían cartas en el asunto: "Lo vamos a medir y lo vamos a recortar si es necesario", para que cumpla con la normativa.

Según ha informado nuestra compañera Helena Condis, el césped se cortó un poco después del entrenamiento, ya que estaba algo más alto por protección. Además, ha confirmado que se volverá a recortar esta tarde para que cumpla con el protocolo y no supere los 30 milímetros reglamentarios, por lo que no debería haber queja, ya que la UEFA estará encima del asunto. UEFA se compromete a que el césped estará en 26mm y bien regado para esta noche

El protocolo de la UEFA es claro

El protocolo de la UEFA establece unas reglas muy estrictas sobre la superficie de juego, con una altura máxima permitida de 30 milímetros tanto en el entrenamiento previo como el día del partido. El Atlético de Madrid está obligado a comunicar a la UEFA la medida exacta de la hierba en la reunión previa al encuentro, un dato que figurará en la hoja oficial del mismo.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Imagen del entrenamiento del Barcelona sobre el Metropolitano

El riego, potestad del Atlético

A pesar de la regulación sobre la altura, el equipo local tiene la potestad sobre el riego del césped. El Atlético puede decidir si riega o no el campo hasta 60 minutos antes del partido y durante el descanso. Este gesto de Flick, realizado delante de las cámaras, ha sido interpretado en el club rojiblanco como una medida de presión para calentar la eliminatoria.