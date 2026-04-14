Paco González y el posible penalti de Llorente a Dani Olmo en el Atlético - Barcelona: "Hay un ligero contacto por detrás, pero..."

La primera parte del partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Barcelona ha estado marcada por la intensidad y los goles. El equipo de Hansi Flick se adelantó en los primeros treinta minutos con tantos de Lamine Yamal y Ferran, pero los rojiblancos recortaron poco después de la media hora de juego gracias a un gol de Lookman a pase de Llorente, dejando el marcador en 1-2 al descanso. Este resultado clasificaría a los rojiblancos para las semifinales, tras el 0-2 del partido de ida.

EFE Lamine Yamal celebra el 0-1 del Barcelona en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones

La polémica arbitral del partido

Sin embargo, más allá de los goles, una de las acciones más comentadas ha sido un posible penalti de Marcos Llorente sobre Dani Olmo en el área rojiblanca. La jugada ha generado un intenso debate sobre si la intervención del jugador del Atlético fue suficiente para señalar la pena máxima.

Pedro Martín, durante la retransmisión de Tiempo de Juego, ha analizado la acción y ha descrito que, aunque "hay un ligero contacto por detrás", el factor decisivo para él es que "Llorente finalmente toca la pelota" y eso desvía el balón.

EFE Lookman celebra su gol el en el Atletico - Barcelona, vuelta de cuartos de final de la Champions

A mí no me da para penalti" Paco González

También ha opinado sobre la polémica Paco González, director de Tiempo de Juego, que ha dicho que en el momento del contacto el delantero del Barça, Dani Olmo, "está armando el tiro" o preparándose para contactar con la pelota. En esa disputa, es Llorente quien, en su intento por despejar, "le impide que ese pie vaya al balón", una interpretación que puede variar según el criterio.

A pesar de la complejidad de la jugada, Paco González ha ofrecido su veredicto de forma clara. "A mí no me da para penalti", ha sentenciado, aunque ha añadido un matiz que refleja la disparidad de criterios arbitrales: "pero hemos visto de todo ya".