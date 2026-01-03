El Racing salva un punto con un polémico penalti en Zorrilla

El nuevo técnico del Valladolid, Luis García Tevenet, debutó con un punto ante el líder de la clasificación, el Racing, en un partido que cambió tras el descanso, con una mayor mordiente ofensiva, pero que siempre estuvo muy abierto e igualado.

Ya había comentado el propio Tevenet, nada más llegar, que quería un equipo valiente, pero no kamikaze, y con las ideas claras, con los pequeños matices que ha podido implementar en esta semana.

Resultaba fundamental mantener la concentración ante el líder, que saltó al césped del José Zorrilla dispuesto a hacerse con el mando del juego desde el primer minuto, si bien los locales mostraron seguridad para presentar batalla.

Cada una de las escuadras presentó cuatro cambios respecto a la anterior jornada, la más destacada en el cuadro vallisoletano, el debut de Alani como titular, mientras que en el cántabro fue la de Laro, portero del filial.

Lo cierto es que el ritmo estaba ralentizado. Poco juego y poca capacidad de creación, en ninguna de las dos áreas. Un duelo paupérrimo, sin intensidad, con dos equipos echando mano de la paciencia, a la espera de un error del rival.

Guille Bueno tuvo que salir en camilla del terreno de juego, en una jugada totalmente fortuita que le dañó la rodilla, por el movimiento realizado al tratar de zafarse de un defensor. Su baja fue suplida por el canterano Hugo San, que se estrenaba así con el primer equipo.

El tiempo corría sin que se viera ninguna acción destacada. De hecho, en el minuto 35 no se había contabilizado ni un solo disparo a puerta. Miedo, o excesivo respeto en unos y otros, o pocas ganas de correr después de tantos días de celebración.

Producción, cero. Parones, demasiados, con faltas que, en muchos casos, no tenían sentido, lo que derivó en cuatro tarjetas -tras para los locales y una para los de Santander- que pudieron ser más en la primera mitad. Y con esa falta de entusiasmo, se llegó al descanso con el marcador inicial.

Tras la reanudación, los vallisoletanos salieron con más intensidad, y Peter intentó abrir el casillero con un disparo que repelió el poste. Un buen despertador para los aficionados que, por fin, veían verticalidad en los suyos.

Esa mayor entrega de los locales se tradujo en más llegadas al área de los cántabros, que supieron defenderla bien, en esos instantes de asedio del Real Valladolid.

Pero esa defensa no pudo frenar el potente remate de cabeza de Tomeo, tras un buen córner sacado por Lachuer, que resultó totalmente imparable, ya que lo ajustó a la escuadra, para subir el primer tanto del choque.

Lógicamente, el líder de Segunda no se iba a rendir. Y las salidas de Suleiman y Sangalli resultaron muy efectivas, puesto que ambos protagonizaron una jugada con un remate del primero que despejó Guilherme para evitar el gol.

Pero, en esa misma jugada, Suleiman era derribado por Tomeo dentro del área pequeña, y el colegiado, tras revisar las imágenes, señalaba penalti. Andrés fue el encargado de transformar la pena máxima, superando al meta local.

Eso desquició a los jugadores blanquivioletas, que se quedaron con un menos tras las dos amarillas, prácticamente consecutivas, mostradas a Tomeo, en el momento más inoportuno, ya que el rival no daba ni un minuto de respiro.

Los santanderinos querían la remontada, y fueron con todo a por ella, espoleados por su superioridad numérica. Con poco, hacían mucho, como se vio en la jugada del empate, porque creaban peligro en cada llegada.

Arana, de hecho, marcaba un gol, en el 92, que fue anulado de manera inmediata por fuera de juego. Y aún cinco minutos por delante, en los que el equipo racinguista echó el resto, pero que supo aguantar el Real Valladolid, para amarrar el punto.

FICHA DEL PARTIDO:

1 - Real Valladolid: Guilherme; Iván Alejo, Tomeo, David Torres, Guille Bueno (Hugo San, m.19); Lachuer (Erlien, m.71), Alani (Mario Maroto, m.46), Meseguer; Peter, Latasa (Tenés, m.71), Biuk (Jaouab, m.84).

1 - Rácing Club: Laro; Mantilla (Sangalli, m.69), Pablo Ramón, Facu, Salinas; Maguette (Suleiman, m.69), Gustavo Puerta; Andrés Martín, Canales, Vicente (Diego Fuentes, m.92); Villalibre (Arana, m.53).

Goles: 1-0, M.63: Tomeo. 1-1, M.81: Andrés, de penalti.

Árbitro: José Antonio Sánchez Villalobos (Comité andaluz). Amonestó a los locales Latasa (m.13), Alani (m.31), Lachuer (m.43), Maroto (m.68), Meseguer (m.76), Tomeo (m.80 y 84 -roja), Tenés (m.87), y a los visitantes Gustavo Puerta (m.22), Canales (m.68). Y también a uno de los asistentes del Rácing (m.53).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimas jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio José Zorrilla ante 18.137 espectadores.