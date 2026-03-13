El desorbitado precio de las entradas para la final de la Copa del Rey: la Real Sociedad solo tendrá 451 a 89 euros

La Real Sociedad se medirá el próximo 18 de abril al Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey. Un partido para el que el conjunto 'txuri-urdin' dispone de 25.680 entradas, de las cuales irán destinadas a sus socios 21.838. Y este viernes, Jokin Aperribay ha explicado en una rueda de prensa el proceso que se llevará a cabo de cara al sorteo del próximo 18 de marzo y también ha confirmado los precios de las entradas.

Unos importes que oscilan entre los 89 euros de la más barata y los 282 euros de la más cara, han generado un profundo malestar entre las aficiones de ambos equipos, que consideran los precios excesivos para un evento de esta magnitud.

Unas entradas solo al alcance de unos pocos

El desglose de precios confirmado que ha publicado la Real Sociedad muestra una gran diferencia según la ubicación en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. Las entradas más económicas tienen un coste de 89 euros y tan solo hay disponibles 451 situadas en el fondo sur. A partir de ahí, los precios escalan por categorías hasta alcanzar los 282 euros que cuestan las localidades situadas en la zona de Tribuna, consideradas las mejores del recinto.

Como era de esperar, el anuncio ha provocado una oleada de críticas en las redes sociales, donde los seguidores han mostrado su enfado y decepción por los precios desorbitados. Las aficiones lamenta que se priorice el negocio por encima de la pasión y la esencia del fútbol. Y algunos seguidores han expresado su descontento con frases como "El fútbol de los aficionados, y tal...", "Los precios impuestos por la RFEF para la final de Copa son vergonzosos" o "El fútbol en España es una estafa terrible".

Críticas a la RFEF

La principal señalada por este malestar es la RFEF, como organizadora del torneo. Las aficiones de ambos equipos lamentan que se priorice el negocio por encima de la pasión y la esencia del fútbol. Muchos seguidores han expresado su descontento con frases como "El fútbol es de los aficionados, no un negocio para la Federación", subrayando que el organismo parece haber priorizado el beneficio económico por encima de la pasión que genera el deporte.

Este sistema de precios añade una barrera más para los miles de socios que aspiran a conseguir una entrada. Además de la dificultad que supone ser agraciado en el sorteo que realizan los clubes para el reparto de entradas, ahora se suma el elevado coste que muchos no podrán asumir.