"No se ha apostado mucho dinero a que remontaremos, así que ya veremos el martes..."

Pep Guardiola atendió este viernes a los medios de comunicación y fue preguntado sobre si hay futbolistas que preferirán descansar este fin de semana para estar más frescos el martes de cara al intento de remontada en Champions contra el Real Madrid.

"Aquí todo los partidos son importantes y no vamos a rendirnos en la Premier League hasta el final. Con el viaje y los tres días entre los partidos, no podemos jugar con el mismo once. Eso no va a pasar, haremos cambios", apuntó antes de añadir: "no se han apostado muchos dólares del banco a que remontaremos, así que ya veremos el martes..."

Guardiola no pasó por alto las críticas recibidas por su planteamiento en el Bernabéu: "Siempre pienso en lo que es mejor para el equipo. He perdido muchas veces en las fases eliminatorias de la Champions, muchísimas veces. Me han masacrado por decisiones arbitrales y por lo que pasó. No es la primera vez. Aun así, sigo aquí, en esta posición, hasta el último día. Puedo discutir la decisión sobre la alineación, pero no voy a convenceros porque perdimos. Si la discusión hubiera sido antes, lo entendería"

"Tengo una opinión sobre el partido de Madrid, y no va a cambiar. Hicimos cosas muy, muy buenas. Y en las demás, podríamos haberlo hecho mejor, sí, por supuesto... Los primeros 19 ó 20 minutos, antes del primer gol, fueron excepcionales, de los mejores que hemos jugado en el Bernabéu en cuanto a 'Venimos a crear peligro'. ¡Fuimos una amenaza! Pero después, llegaron las emociones", sentenció.

EFE Erling Haaland calentando antes de un partido del Manchester City.

Otra de las preocupaciones en el City es el estado de Erling Haaland, que solo ha marcado cuatro goles en este 2026 -dos de ellos de penalti- y estuvo desaparecido el miércoles pasado en el Santiago Bernabéu. Al ser preguntado sobre la disponibilidad del noruego este fin de semana y sobre si su condición física es óptima, Guardiola respondió con un escueto "sí".