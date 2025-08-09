El PSG enseña la puerta de salida a Donnarumma y Darwin Núñez también se va a Arabia Saudí

El campeón de Europa prepara un relevo en la portería, entablado con el fichaje, hecho oficial este sábado por el París Saint-Germain, del joven francés del Lille Lucas Chevalier, de 23 años, lo que abre la puerta de salida del italiano Gianluigi Donnarumma, de 26, tras cuatro temporadas bajo los palos del equipo.

La apuesta por el joven portero, de prestaciones contrastadas y elevado ya a número 2 de la selección, revela una falta de confianza en el meta italiano, que llegó en 2021 con la aureola de la Eurocopa ganada con Italia, pero que nunca ha logrado convencer.

Y eso que ha firmado algunas actuaciones magistrales, en particular esta temporada, cuando fue decisivo para que el PSG alcanzara la final de la Liga de Campeones y consiguiera el título por primera vez en su historia.

Pero no fue suficiente para cambiar su suerte, Donnarumma no se ha ganado a los propietarios cataríes ni ha despejado las dudas del entrenador, Luis Enrique.

En paralelo, emergió el joven Chevalier, sobre el que muchos grandes de Europa tenían puestos sus ojos y en los despachos del PSG comenzó a fabricarse la hipótesis de convertirlo en su portero del futuro.

Los propietaríos cataríes no han dudado en desembolsar 55 millones de euros en su fichaje, lo que le convierte en el portero más caro de la historia de Francia, lo que refleja la confianza que tienen en el joven guardameta.

DARWIN NÚÑEZ DEJA EL LIVERPOOL

El Liverpool y el Al Hilal han llegado a un acuerdo para el traspaso del delantero uruguayo Darwin Núñez por 46 millones de libras (53 millones de euros).

Darwin, que llegó del Benfica por 64 millones de libras que podían escalar hasta 85 en variables -que no se han cumplido en su totalidad-, deja el Liverpool tras tres temporada irregulares y decepcionantes en las que no se ha consolidad como el 'nueve' que se esperaba en Anfield.

Con los 'Reds' ha disputado 143 encuentros y marcado 40 goles, sin superar los once tantos en ninguna de sus tres temporadas en la Premier League.

Su salida, prácticamente cantada desde el invierno pasado, sirve al Liverpool para cuadrar las cuentas en un verano en el que han desembolsado 300 millones en traspasos como los de Florian Wirtz (125), Hugo Etikité (95), Milos Kerkez (47) y Jeremie Frimpong (40).

En el capítulo de ventas, los de Arnse Slot han ingresado 200 millones, entre Luis Díaz (70), Jarrel Quansah (35), Caoimhim Kelleher (15), Trent Alexander-Arnold (10), Tyler Morton (10), y el ya mencionado Darwin.

Con estos ingresos, y con unas cuentas saneadas y a rebosar tras apenas gastarse 17 millones en los dos últimos mercados, el Liverpool pretende ahora cerrar la operación de Alexander Isak, por el que ya ofrecieron más de 120 millones hace unos días y por el que el Newcastle, por el momento, no está dispuesto a negociar.