La propuesta de Paco González contra las personas que insultan en redes tras la denuncia de Borja Iglesias: "Por burro"

El delantero del Celta Borja Iglesias, autor de un triplete en la derrota de este sábado frente al Barcelona (4-3) en el Estadio Olímpico Lluís Companys, ha denunciado a través de redes sociales diferentes mensajes homófobos que ha recibido durante las últimas horas.

mensajes en redes

"Mariposón, la siguiente vez les metes 4 o te robo a la novia (aunque supongo que no te importará)", fue uno de los mensajes que denunció 'El Panda, a lo que él respondió de la siguiente manera: "Y así todos los días. Nos sorprende que haya insultos racistas y homófobos en los campos de fútbol. Pero es que seguimos conviviendo en una sociedad en la que el respeto hacia los demás sigue siendo algo que está muy lejos".

Borja Iglesia denuncia insultos homófobos tras el hat-trick ante el Barça

"Día histórico. Borja Iglesias se convierte en el primer homosexual en anotarle un hat-trick al FC Barcelona. Ejemplo de superación", es otro de los mensajes denunciados por Borja en su cuenta de Instagram.

El propio Borja Iglesias respondió a un mensaje del Celta con el icono de pintarse las uñas en redes sociales.

reacción de paco gonzález

Tras hablar del asunto en Tiempo de Juego, Paco González lanzó una propuesta para castigar a aquellos que se dedican a insultar en redes sociales desde el anonimato.

"Si te das de alta en una red social, tienes que dar tu nombre, apellidos, DNI, dirección, todo. Incluso cuenta bancaria, cómo pasa cuando te das de alta en una casa de apuestas, por ejemplo", comenzó diciendo Paco.

"Y entonces, tú te puedes llamar con tu nick, o como te quieras llamar, te puedes llamar Pepito Pérez. Pero, si alguien te denuncia, se sabe quién eres. Eso para empezar. Y segundo, una legislación que los insultos, las amenazas de muerte, etc, se castigue con dinerito. Clin, clin, caja. Clin, clin, caja. Además, descontado así. Venga. Ahora, me han desaparecido las cuentas no sé cuánto. ¿Por qué? Porque hiciste el burro", añadió el director y presentador de Tiempo de Juego.

Mensaje homófobo que denuncia Borja Iglesias en redes sociales

canales de whatsapp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).