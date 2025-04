David Sánchez sale en defensa de Melero López, árbitro del Barça-Celta: "Sin miedo a lo que dirán los de siempre"

El FC Barcelona sumó este sábado una importante victoria en busca del título liguero al ganar por 4-3 al Celta en un encuentro loco que se decidió con un gol de penalti de Raphinha en el descuento.

del 1-3 al 4-3

El Barcelona se adelantó a través de Ferran Torres, pero el Celta consiguió empatar poco después gracias a Borja Iglesias que aprovechó un error de Szczesny. El propio delantero vigués puso por delante a su equipo con otros dos goles. Era el minuto 62 y el Celta gana 1-3, sin embargo, a los dos minutos Dani Olmo conseguía recortar distancias.

EFE Borja Iglesias celebra uno de sus goles durante el Barcelona-Celta

Y solo cuatro minutos después, Raphinha ponía el 3-3. En pocos minutos el Barça había resuelto un grave problema que hubiera abierto de nuevo la lucha por LaLiga.

La jugada clave del encuentro llegó en el descuento cuando Yago Lago derribó a Dani Olmo. El colegiado Melero López no señaló penalti en primera instancia y fue Trujillo Suárez quien desde el VAR le recomendó revisar la jugada en el monitor, y tras hacerlo, Melero terminó señalando la pena máxima que transformó Raphinha para poner el 4-3 final.

EFE Raphinha celebra el gol del Barcelona con Lamine Yamal

polémicas

Esa decisión del colegiado no fue compartida por el especialista arbitral de Tiempo de Juego, Pedro Martín, durante la retransmisión del encuentro: "La típica jugada que no busca la pelota, busca interrumpir al defensa, y en este fútbol, no sé por qué, lo pitan siempre. Yo es una jugada que ya siempre lo repito, no entiendo por qué los árbitros siempre pitan falta pero como siempre la pitan, pues yo creo que se la va a hacer".

Imagen del penalti de Yoel Lago sobre Dani Olmo al final del Barça-Celta

Antes de esa jugada, el Celta también protestó por una acción de Iñigo Martínez sobre Pablo Durán cuando el jugador del Celta encaraba la portería culé. La reacción de Paco González al ver la jugada fue la siguiente: "Hay un agarrón a Pablo Durán que le ha permitido adelantarse. Si se tira Pablo Durán, es roja para Iñigo Martínez".

En la misma línea se pronunció el propio Durán tras el choque: "Hay muchas acciones se deberían haber pitado de otra manera. Iñigo (Martínez) me agarra en una en la que me voy solo contra el portero. Él mismo me dice que si me tiro es penalti, pero el árbitro dice lo contrario. Son cosas que no dependen de nosotros y no podemos perder el tiempo con ellas".

Nuestro compañero David Sánchez aplaudió las decisiones arbitrales a través de las redes sociales: "Arbitraje valiente sin miedo a lo que dirán los de siempre !!! Magnífico arbitraje hoy en Montjuic".

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).