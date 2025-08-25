El plan del Barcelona para poder inscribir a Gerard Martín, Szczesny y Bardghji

Esta es una semana es clave para el Barcelona y las inscripciones que les faltan. Por ahora, el Barcelona tiene todavía que inscribir a Gerard Martín, Szczesny y Roony Bardghji. Para eso, como ha informado Helena Condis, el Barcelona necesita dar salida a Oriol Romeu, Iñaki Peña y Héctor Fort.

En principio Iñaki Peña va a salir cedido al Elche. El equipo que acaba de subir a primera división quiere reforzar la portería y el cancerbero del Barcelona sería la primera opción. Por su parte, Oriol Romeu va a tener la carta de libertad, aunque, eso sí, el destino todavía es una incógnita.

Por el lado de Hector Fort todo apunta a que también saldrá cedido, aunque el jugador no lo tiene claro. Lo más probable es que el destino se escoja el último día del mercado porque el jugador está muy indeciso con su futuro.

Con estos movimientos y más la ayuda de los siete millones de euros que ya avalaron, el Barcelona estaría en la regla 1:1 del Fair Play Financiero.