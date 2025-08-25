COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego

informa helena condis

El plan del Barcelona para poder inscribir a Gerard Martín, Szczesny y Bardghji

El Barcelona necesita dar salida a Oriol Romeu, Iñaki Peña y Héctor Fort para poder estar en el 1:1 del Fair Play Financiero. 

Gerard Martín, Szczesny y Roony Bardghji

Gerard Martín, Szczesny y Roony Bardghji

Teresa Vasallo Fernández

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Esta es una semana es clave para el Barcelona y las inscripciones que les faltan. Por ahora, el Barcelona tiene todavía que inscribir a Gerard Martín, Szczesny y Roony Bardghji. Para eso, como ha informado Helena Condis, el Barcelona necesita dar salida a Oriol Romeu, Iñaki Peña y Héctor Fort.

En principio Iñaki Peña va a salir cedido al Elche. El equipo que acaba de subir a primera división quiere reforzar la portería y el cancerbero del Barcelona sería la primera opción. Por su parte, Oriol Romeu va a tener la carta de libertad, aunque, eso sí, el destino todavía es una incógnita.

Por el lado de Hector Fort todo apunta a que también saldrá cedido, aunque el jugador no lo tiene claro. Lo más probable es que el destino se escoja el último día del mercado porque el jugador está muy indeciso con su futuro.

Con estos movimientos y más la ayuda de los siete millones de euros que ya avalaron, el Barcelona estaría en la regla 1:1 del Fair Play Financiero.

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking