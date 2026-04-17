La profecía de Toni Kroos sobre el futuro del Atlético en la Champions: "No la va a ganar"

Toni Kroos no se muerde la lengua y ha hablado muy claro en el podcast que comparte con su hermano en YouTube. En Luppen TV ha analizado la eliminatoria de Liga de Campeones entre el Barcelona y el Atlético de Madrid y ha lanzado una profecía: Los rojiblancos no van a levantar su primera orejona.

“¿No podían perder los dos? Por los 10 años que estuve en el Real Madrid no quiero que gane ninguno, pero si tenía que ir con uno, mejor con el Atleti, porque el año que viene no tendrán las mismas opciones de ganar. No odio a ninguno de los dos, pero por el cariño al Madrid prefiero que no ganen”, aseguró sobre con quién iba en la eliminatoria.

"Es solo una opinión personal, pero creo que el Atlético de Madrid no va a ganar la Champions. Hay equipos en la competición que juegan mejor que ellos. Creo que el Barça era mejor equipo, pero cuando pasas tanto tiempo con un jugador menos es muy difícil. El Atleti siempre sabe defender muy bien el resultado y con la ventaja de la ida, más la expulsión, tuvo mucha ventaja para poder pasar a semifinales”, continuó en su análisis.

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Por último explica cuáles fueron las causas de la eliminación azulgrana: “Cuando defiendes de esa manera y dejas tantos espacios atrás te pueden pasar estas cosas, incluidas las expulsiones para evitar un mano a mano con el portero. La defensa del Barça está muy expuesta. El año pasado les pasó con el Inter y este año con el Atleti. Como ya dije, si no cambian la forma de jugar así, no van a ganar una Champions”.