Carlos Alcaraz repite ausencia en Madrid

Carlos Alcaraz no disputará el Mutua Madrid Open, que arrancará el próximo 22 de abril en la Caja Mágica. El tenista murciano, que ya fue baja en la pasada edición, tiene problemas en una muñeca, que le obligaron a retirarse del Conde de Godó. Alcaraz tendrá que descansar para afrontar en las mejores condiciones posibles el torneo de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.

"Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial. Gracias por el cariño de siempre y ojalá nos veamos pronto", ha escrito en su cuenta de X el murciano.

La baja de Alcaraz, número dos del mundo, que no estará en Madrid por segundo año consecutivo, se une a la del serbio Novak Djokovic, que horas antes también confirmó su ausencia en el torneo de la capital española. El murciano fue ganador en la Caja Mágica en 2022 y en 2023.