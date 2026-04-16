EN UN COMUNICADO
Nueva queja formal del Barcelona a la UEFA por los arbitrajes de los cuartos de final: "Hubo decisiones arbitrales que no se ajustan a las Reglas de Juego"
El club azulgrana denuncia graves errores arbitrales y del VAR en la eliminatoria contra el Atlético que han supuesto un perjuicio deportivo y económico
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El FC Barcelona, a través de un comunicado, ha presentado una nueva queja formal ante la UEFA por la actuación arbitral que el club considera "injusta" durante la eliminatoria de cuartos de final de la UEFA Champions League contra el Atlético de Madrid.
Errores arbitrales y falta de VAR
La entidad azulgrana sostiene que, tanto en el partido de ida como en el de vuelta, se tomaron varias decisiones arbitrales que "no se ajustan a las Reglas de Juego". El club atribuye estos fallos a una aplicación incorrecta del reglamento y, de forma destacada, a una falta de intervención adecuada del sistema VAR en jugadas que resultaron ser de clara trascendencia para el desarrollo de ambos encuentros.
Perjuicio deportivo y económico
Según se detalla en el comunicado oficial, el FC Barcelona considera que "la acumulación de estos errores ha tenido una incidencia directa en el desarrollo de los partidos y en el resultado final de la eliminatoria". Esta situación, argumenta la directiva, ha provocado un perjuicio deportivo y económico significativo para la entidad, que se ha visto apartada de la máxima competición continental.
Colaboración para mejorar el sistema
Con esta reclamación, el club no solo reitera las solicitudes hechas a la UEFA anteriormente, sino que también tiende la mano al organismo europeo. El Barça se ha ofrecido a "colaborar con la UEFA con el objetivo de mejorar el sistema arbitral". La finalidad, concluye el comunicado, es trabajar para garantizar una aplicación más rigurosa, justa y transparente de las Reglas de Juego en el futuro.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.