Las primeras palabras de Louzán tras ser elegido presidente de la RFEF: "Ha llegado el momento de recuperar el prestigio"

El nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, aseguró que es "el tiempo de trabajar unidos y en equipo" y que desde "hoy mismo" se va a poner a trabajar para "recuperar el tiempo perdido" para que el organismo recupere su "prestigio, inspire confianza y vuelva a ser reconocida por lo que representa".

"Pasada la elección, volvemos todos a ser parte del mismo equipo, porque es el tiempo de trabajar unidos y en equipo. Todos podemos aportar para hacer una federación y un fútbol mejor", señaló Rafael Louzán en su discurso ante la Asamblea General.

El dirigente recordó que la importancia del fútbol, que les obliga a "la responsabilidad de trabajar por y para él". "No os vamos a defraudar. Ha llegado el momento de recuperar definitivamente el prestigio de esta casa, necesitamos una institución que inspire confianza, que vuelva a ser reconocida por lo que representa", indicó

"Para lograrlo, necesitamos de unidad, cohesión, como en el caso de el terreno de juego. Sólo los equipos que trabajan juntos logran los mejores resultados. Esta federación debe ser la casa de todos los que forman parte de nuestro fútbol y los que me conocen, saben perfectamente que no me gusta llegar a los sitios simplemente para estar o para ponerme de perfil. Yo lo que quiero es hacer con el equipo. Y desde hoy mismo nos pondremos a trabajar para recuperar el tiempo perdido", subrayó.