Horarios copa del rey

La primera ronda de la Copa del Rey ya tiene horarios: 56 partidos, en 3 días y a tres horas distintas

Las 56 eliminatorias se jugarán a partido único con el equipo de menor categoría como local. Se disputarán entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre.

La RFEF ha dado a conocer este viernes los horarios de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que se disputará entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre y que enfrentará a 112 equipos de hasta 6 divisiones diferentes en 56 vibrantes partidos, todos ellos en con el equipo de menor categoría actuando como local.

Esta ronda empareja a los equipos con criterios de proximidad geográfica. Además, los diez clubes de categorías regionales, todos ellos procedentes de la eliminatoria previa, se medirán a equipos de Primera División.

Horarios de los partidos con equipos de Primera División

Martes 28 de octubre  

19:00 Constancia – Girona

19:00 Ourense – Oviedo

20:00 UCAM Murcia – Cádiz

20:00 Inter de Valdemoro – Getafe

21:00 Toledo – Sevilla

21:00 Negreira – Real Sociedad

Miércoles 29 de octubre

19:00 Los Garres – Elche

19:00 Sant Jordi – Osasuna

20:00 Atlétic Sant Just – Mallorca

21:00 Ciudad de Lucena – Villarreal

21:00 Yuncos – Rayo Vallecano

Jueves 30 de octubre

19:00 Orihuela – Levante

19:00 Puerto de Vega – Celta de Vigo

20:00 Getxo – Alavés

21:00 Atlético Palma del Río – Betis

21:00 Atlétic Lleida - Espanyol

