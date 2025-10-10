Horarios copa del rey
La primera ronda de la Copa del Rey ya tiene horarios: 56 partidos, en 3 días y a tres horas distintas
Las 56 eliminatorias se jugarán a partido único con el equipo de menor categoría como local. Se disputarán entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre.
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
La RFEF ha dado a conocer este viernes los horarios de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que se disputará entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre y que enfrentará a 112 equipos de hasta 6 divisiones diferentes en 56 vibrantes partidos, todos ellos en con el equipo de menor categoría actuando como local.
Esta ronda empareja a los equipos con criterios de proximidad geográfica. Además, los diez clubes de categorías regionales, todos ellos procedentes de la eliminatoria previa, se medirán a equipos de Primera División.
Horarios de los partidos con equipos de Primera División
Martes 28 de octubre
19:00 Constancia – Girona
19:00 Ourense – Oviedo
20:00 UCAM Murcia – Cádiz
20:00 Inter de Valdemoro – Getafe
21:00 Toledo – Sevilla
21:00 Negreira – Real Sociedad
Miércoles 29 de octubre
19:00 Los Garres – Elche
19:00 Sant Jordi – Osasuna
20:00 Atlétic Sant Just – Mallorca
21:00 Ciudad de Lucena – Villarreal
21:00 Yuncos – Rayo Vallecano
Jueves 30 de octubre
19:00 Orihuela – Levante
19:00 Puerto de Vega – Celta de Vigo
20:00 Getxo – Alavés
21:00 Atlético Palma del Río – Betis
21:00 Atlétic Lleida - Espanyol