Estos los 112 equipos de siete categorías del fútbol español que entrarán en el sorteo de la primera ronda de Copa el próximo lunes

Trofeo de la Copa del Rey, en la sede de la Federación Española de Fútbol

El próximo lunes 6 de octubre tendrá lugar el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey 2025-2026.

Contará con 112 equipos procedentes de todo el país y de siete categorías diferentes, que quedarán emparejados atendiendo a criterios de proximidad geográfica, aparte de otros condicionantes.

Entran los 20 equipos que estuvieron en Primera División la temporada anterior: FC Barcelona, Real Madrid CF, Club Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal CF, Real Betis Balompié, RC Celta de Vigo, Rayo Vallecano de Madrid, Club Atlético Osasuna, RCD Mallorca, Real Sociedad de Fútbol, Valencia CF, Getafe CF, RCD Espanyol de Barcelona, Deportivo Alavés, Girona FC, Sevilla FC, CD Leganés, UD Las Palmas y Real Valladolid CF.

También los 22 equipos de Segunda División de la pasada temporada: Levante UD, Elche CF, Real Oviedo, CD Mirandés, Málaga CF, UD Almería, Granada CF, SD Huesca, SD Eibar, Albacete Balompié, Real Sporting de Gijón, Burgos CF, Cádiz CF, Córdoba CF, RC Deportivo, Real Racing Club de Santander, CD Castellón, Real Zaragoza, CD Eldense, CD Tenerife, Racing Club Ferrol y FC Cartagena.

Los 10 equipos de Primera RFEF, excluyendo filiales y dependientes: CYD Leonesa, SD Ponferradina, FC Andorra, Gimnàstic de Tarragona, SD Tarazona, AD Ceuta FC, Real Murcia CF, UD Ibiza, AD Mérida y Antequera CF.

25 equipos de Segunda RFEF, excluyendo filiales y dependientes: Pontevedra CF, CD Numancia de Soria, Real Avilés Industrial, Real Ávila CF, UP Langreo, Arenas Club, SD Logroñés, Utebo FC, CD Teruel, UD Logroñés, CE Europa, CD Atlético Baleares, UE Sant Andreu, CE Sabadell FC, Torrent CF, Juventud de Torremolinos CF, FC La Unión Atlético, UCAM Universidad Católica de Murcia CF, Club Atlético Antoniano, CD Estepona Fútbol Senior, CD Guadalajara, CP Cacereño, CF Talavera de la Reina, CF Rayo Majadahonda y CDA Navalcarnero.

25 equipos de Tercera RFEF, excluyendo filiales y dependientes: UD Ourense, Caudal Deportivo, UD Sámano, Club Portugalete, Reus FC Reddis, CD Roda, RSD Alcalá, Atlético Astorga FC, Real Jaén CF, Salerm Cosmetics Puente Genil FC, UD Poblense, UD San Fernando, CF Lorca Deportiva, CD Extremadura, UD Mutilvera, Náxara CD, CD Ebro, CD Quintanar del Rey, CD Tropezón, CD Atlético Tordesillas, CD Ciudad de Lucena, CE Constància, CD Cieza, CD Azuaga y CD Valle de Egüés.

Los 4 semifinalistas de la Copa Federación, que saldrán de los emparejamientos: Bergantiños -Ourense CF, Atlètic Lleida - SD Ejea, UD Sanse - CD Toledo y CD Minera - Orihuela CF.

Y los 20 equipos provenientes de Categoría Territorial: SD Negreira, Puerto de Vega CF, SD Textil Escudo, Getxo CD, Atlètic Sant Just FC, Manises CF, CF Inter de Valdemoro, Betis CF Valladolid, Atlético Palma del Río CF, UD Maracena, CD Sant Jordi, Universitario FC, UD Los Garres, CF Campanario, CD Lourdes, CD Alberite, Atlético Calatayud, CD Yuncos, Sporting de Ceuta, Atlético Melilla CF

ASÍ SE AGRUPAN A LOS PARTICIPANTES

GRUPO A: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic quedan exentos de las dos primeras rondas, al quedar clasificados para la Supercopa de España.

GRUPO B: Los otros 16 participantes de la actual Primera División

GRUPO C: 21 clubes de Segunda División

GRUPO D: 21 clubes adscritos a la actual Primera RFEF

GRUPO E: 29 clubes de Segunda RFEF

GRUPO F: 11 equipos actualmente en Tercera RFEF

GRUPO G: 4 semifinalistas de la Copa Federación

GRUPO H: 10 equipos procedentes de categorías territoriales

Del sorteo saldrán 56 partidos (todos menos los del grupo A). Los emparejamientos se llevarán a cabo por sorteo agrupando los equipos por proximidad geográfica y enfrentándose, hasta donde sea posible, los clubes de inferior categoría contra los de mayor categoría que hayan superado la eliminatoria anterior, siendo los clubes distribuidos en tantas copas como categorías permanezcan en la competición.

Los partidos se jugarán en casa del equipo de inferior categoría, siempre que sus instalaciones lo permitan.

los emparejamientos por proximidad geográfica

La RFEF ha establecido cuatro grupos de diferentes categorías repartiendo el territorio español en cuatro divisiones para poder establecer el sorteo.

GRUPO 1: Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco y La Rioja

GRUPO 2: Navarra, Baleares, Aragón, Cataluña

GRUPO 3: Comunidad Valenciana, Andalucía y Ceuta

GRUPO 4: Madrid, Castilla La Mancha, Extremadura y Canarias

Los partidos de la primera ronda se jugarán los días 28, 29 y 30 de octubre de 2025.

(* Para más información, puedes consultar la Circular de la RFEF referente al sorteo)