Maldini detalla los dos equipos europeos que más le han impresionado: "Podría ser la final de la Champions"

Con el cierre de año para las principales competiciones europeas, el analista de fútbol internacional Julio Maldonado, 'Maldini' ha señalado a los dos equipos que más le han impresionado en este tramo de la temporada. Se trata del Arsenal y el Bayern de Múnich, que curiosamente ya se han enfrentado entre ellos.

El Arsenal, un proyecto que enamora

De los dos gigantes europeos, Maldini se decanta ligeramente por el conjunto inglés. "De los 2, me quedo con el Arsenal", confiesa, destacando que el equipo de Mikel Arteta está desplegando "un juego muy coral", con gran capacidad para manejar la pelota y siendo muy vertical. Considera que el proyecto ha alcanzado un punto de madurez clave gracias a la paciencia que se tuvo con el entrenador en sus inicios.

EFE Mikel Merino celebra el gol del empate para el Arsenal durante el duelo de la Premier League frente al Chelsea

La clave, según el experto, reside en un centro del campo de talla mundial con "Zhubi Mendy, con Rice, con Odegar cuando esté al 100 por 100", al que califica como "de lo mejor del mundo y de lo mejor que ha pasado en muchos años por la Premier". Por ello, cree que este podría ser el año definitivo para el club londinense. "Este puede ser, por fin, el año en que el equipo gane la Premier. ¿Y por qué no? La Champions League", ha añadido, recordando su gran papel la temporada pasada.

El Bayern, potencia y nuevas joyas

Aunque el Arsenal le impresiona más, Maldini también ha elogiado el rendimiento del Bayern de Múnich, líder intratable de la Bundesliga. Del equipo de Kompany destaca su "delantera impresionante", formada por nombres como "Luis Díaz, Harry Kane y Olyse". Resalta especialmente el rol de Kane, que "cuando baja unos metros más atrás a recibir y participa mucho" eleva el nivel del ataque, a la espera del regreso de Musiala.

EFE El Bayern de Munich celebra un gol en la Bundesliga

Por si fuera poco, el analista ha puesto el foco en una de las revelaciones del equipo bávaro. "Ha encontrado a Helena Karl, que es un centrocampista zurdo, un chico de la cantera que se está saliendo, literalmente", ha comentado. Esta aparición, sumada a las variantes que posee, convierte al Bayern en un equipo con "peligro por todos lados".

¿Una posible final de Champions?

Ambos equipos se enfrentaron recientemente en la Champions League, en un partido que terminó con victoria para el Arsenal por 3-1. Maldini no duda en calificarlo como "seguramente el mejor partido que se ha jugado hasta ahora en la Champions". Lo describe como un duelo "tácticamente maravilloso, con goles espectaculares", y destaca especialmente el tanto de Kane para el Bayern. Por todo ello, el analista concluye que Arsenal y Bayern de Múnich son "los dos mejores equipos de Europa" y no descarta que su enfrentamiento pueda repetirse en la gran final de la máxima competición continental.