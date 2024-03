Sigue este miércoles Tiempo de Juego desde las 20:30h con el Real Madrid - Leipzig

El Real Madrid recibe este miércoles al Leipzig en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones 2023-2024, en un duelo en el que los blancos deben cerrar la eliminatoria tras el 0-1 cosechado en Alemania. En el otro duelo de octavos el Manchester City se mide en el Etihad al Copenhague con el choque, prácticamente, resuelto tras el 1-3 de la ida. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama desde las 21:00 horas, en COPE.

El fortín madridista alberga este miércoles (21.00 horas) el partido que decidirá el billete a cuartos de final, con el Real Madrid con más argumentos a favor para avanzar en la eliminatoria. El primero, el 0-1 cosechado en Alemania, un preciado botín dado el complicado encuentro que sacaron los de Carlo Ancelotti, ante un Leipzig con mucha más actitud y entrega, aunque sin el acierto necesario, después de que un gol anulado por fuera de juego por interferencia sobre Lunin en los primeros minutos.

Los de Marco Rose pudieron secar a un Real Madrid que se escudó en una gran jugada individual de Brahim Díaz nada más volver del descanso. Una renta tan mínima como valiosa para el regreso de la competición al Bernabéu desde finales de noviembre. Y es que el feudo madridista es garantía de solvencia y éxito para el 14 veces campeón de Europa, que no cae como local en Champions desde abril de 2022 --cayó 2-3 ante el Chelsea en la Liga de Campeones de las remontadas--.

Un dato de la fiabilidad de los blancos con su competición talismán en las últimas temporadas, mientras en esta edición cuentan todos sus partidos por victorias. Extender ese pleno y alcanzar las ocho victorias en los ocho primeros partidos se convierte así en un aliciente para el club, que nunca ha conseguido tal registro desde que se implantara el nuevo formato de la competición en 2003-2004.

El icónico himno de la mayor competición continental a nivel de clubes volverá a sonar en Chamartín tras el ruido de la visita del Real Madrid a Mestalla el pasado sábado. El encuentro acabó con empate (2-2), no sin polémica en un final algo caótico, cuando el colegiado Gil Manzano dio por concluido el duelo mientras el balón volaba al área antes de un remate a gol de Bellingham, que acabó expulsado.

El tropiezo, lleno de ruido, no fue tal ya que sus perseguidores por el título tampoco vencieron, con derrota del Girona y empate del FC Barcelona. Así, los blancos afrontan el duelo continental con la tranquilidad de mantener su colchón doméstico, además de con el último y único precedente de un Real Madrid-Leipzig del curso pasado, que se saldó con un serio 2-0.

A pesar de ser el mejor de los merengues en Alemania y aprovechar todas sus oportunidades, Brahim no apunta a titular, en un once en el que un 'Vini' en racha tras su doblete en Mestalla, Bellingham y Rodrygo --un gol en diez partidos-- serán titulares. Camavinga parece haber ganado la pelea a Tchouameni por el pivote, acompañando el francés a Valverde y Kroos. Mientras que Nacho Fernández compartirá zaga con Carvajal, Rüdiger y Mendy.

El conjunto alemán busca la remontada en el Bernabéu, una machada para la que necesitan, como mínimo, igualar el nivel mostrado en el reciente 1-4 ante el Bochum en Bundesliga. Tres puntos que les mantienen en la lucha por el 'top 4' que da acceso a la Champions, sosteniendo sus opciones en una propuesta de fútbol alegre, valiente y vertical.

El Leipzig viaja a Madrid en buena forma y con sus figuras entonadas. La defensa madrileña deberá estar pendiente de un correoso Sesko, al que los talentosos Dani Olmo y Xavi Simons servirán oportunidades de gol, en sus peligrosas transiciones, ante una zaga madridista con importantes bajas.

Con la dura derrota por 7-0 ante el Manchester City en la vuelta de los octavos del curso pasado en el recuerdo, los de Marco Rose deben explotar sus amenazantes virtudes --han marcado al menos dos goles en todas sus salidas continentales este curso-- y estar más acertados que en la ida. También deberán combatir la historia, ya que la última victoria del Leipzig fuera de casa en eliminatorias de Champions se dio en febrero de 2020, frente al Tottenham (0-1).

La plantilla de Rose solo presenta las bajas del lateral Simakan, sancionado, y Klostermann, con una lesión en la cadera. Así, Henrichs, que fue mediocentro en la ida, pasará al carril derecho, y el defensor Lukeba sustituirá al central alemán en el once.

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Camavinga, Valverde, Kroos, Bellingham; Rodrygo y Vinícius.

RB Leipzig: Gulácsi; Henrichs, Lukeba, Orbán, Raum; Dani Olmo, Haidara, Schlager, Simons; Openda y Sesko.

El Manchester City, vigente campeón de la Champions, encara el encuentro de vuelta de octavos ante el Copenhague con la tranquilidad de los dos goles de renta conseguidos en el partido de ida en Dinamarca (1-3), donde demostraron que su nivel futbolístico es muy superior al de su oponente.

Un City que encara el tramo decisivo de la temporada a velocidad de crucero. Los 'citizens' no conocen la derrota en todo 2024, y la última vez que el campeón inglés hincó rodilla fue el 6 de diciembre, cuando cayeron ante el Aston Villa. Desde entonces, una racha de 17 victorias y dos empates que hacen que los de Guardiola estén muy vivos en las tres principales competiciones: Premier, FA Cup y Champions League.

PEP ?? We struggled there [at FC Copenhagen] last season... They've played two years in a row with the same manager, they have a strong striker. They are compact and do really good movements. pic.twitter.com/EbC8w1isPu