Vive este martes en Tiempo de Juego el desenlace del Athletic - Osasuna de Copa desde las 20.30 horas

En el partido de ida, Abde marcó el gol con el que Osasuna parte con una ventaja mínima, por lo que el Athletic está obligado a ganar con el apoyo de su público en San Mamés.

Así llegan Athletic y Osasuna

Los de Ernesto Valverde no llegan a la trascendental cita con las mejores sensaciones, ya que no lograron doblegar a un Getafe que poco más que orden ofreció el sábado en Bilbao, en lo que intentaba ser un ensayo general para el encuentro de mañana.

El impulso anímico que esperaba la afición rojiblanca llegó tras el partido, con el anuncio sobre el propio césped de Oihan Sancet, la última de las 'perlas' salidas de Lezama junto a Nico Williams, de que renovaba hasta 2032.



Que siga una de sus estrellas emergentes es, sin duda, una gran noticia para el Athletic. Que lo haga con un contrato tan largo se presta a más lecturas.



A Sancet se le espera mañana seguro dentro de un once inicial con pocas dudas y también con los otros tres titulares a los que Valverde dio descanso de inicio el sábado, Iñigo Martínez, Mikel Vesga y el pequeño de los Williams.



Por lo demás, queda por saber si el técnico, como parece, apostará por el doble pivote Dani García-Vesga; si dará cabida o no a un Iker Munian suplente en choques anteriores y de inicio el sábado por el descanso de Sancet; y si mantendrá de ariete a Gorka Guruzeta o se decantará por la experiencia de Raúl García ante el rival que tendrá enfrente y la envergadura de la cita.



Parece fija la estructura defensiva con Julen Agirrezabala, el meta de la Copa aún con el internacional Unai Simón ya de nuevo disponible, y la linea de cuatro que conforman Oscar de Marcos, Yeray Álvarez, Iñigo Martínez y Yuri Berchiche. Como también se presumen seguros por delante Vesga, los hermanos Williams y Sancet.



A los otros dos puestos en el once aspiran Dani García y Oier Zarraga, ambos a una plaza en el doble pivote; Muniain, por dentro en una apuesta ofensiva como la de inicios de curso o ladeado a una banda; y Guruzeta, Raúl y Alex Berenguer. En el caso de Berenguer a una banda si Valverde devuelve a Iñaki Williams a la punta de ataque. Que no se espera.

Osasuna llega a Bilbao consciente de que le queda solo un paso más para colarse en la gran final del 6 de mayo en Sevilla. Dieciocho años después, el cuadro navarro tiene a tiro la ocasión de volver a brindar a su afición un día mágico tras el triste resultado de 2005 en Madrid ante el Betis.



La hinchada navarra estará representada por 575 rojillos en las gradas de la Catedral. El conjunto navarro recibió 6.500 solicitudes.



La falta de gol preocupa. El equipo acumula cuatro partidos sin ver puerta, mal dato teniendo en cuenta que en Bilbao deberán buscar el gol para no pasar apuros. En liga, Osasuna lleva tres goles en siete jornadas, todos ellos ante el Sevilla.



El problema es evidente. Los de Tajonar no llegan al área de manera asidua y clara y, cuando tienen la ocasión, no finalizan con éxito. La munición parece haberse encasquillado. Budimir, principal referencia ofensiva y delantero titular, solo lleva dos goles en liga.



Por si fuera poco, el gran contratiempo para Arrasate llegó con la lesión del Chimy Ávila en el sóleo. El argentino lo tiene prácticamente imposible y no se vestirá de corto ante los rojiblancos. Escorado a la banda derecha, lleva ocho tantos ente Copa y liga.



Osasuna se guardó a piezas importantes en Mallorca el pasado viernes. David García, Moncayola, Abde o Moi Gómez descansaron para llegar al 100 % a la cita de mañana. Otros, como Torró, Aimar o Budimir no corrieron la misma suerte y fueron titulares.



Arrasate no se dejará nada y optará por sus futbolistas más habituales para hacer frente al empuje del Athletic y su afición. La ocasión lo merece.



Moncayola hará de lateral derecho para mantener a raya a los veloces extremos vascos. Aridane se perfila como titular debido a sus buenas actuaciones con un David García que regresa al once tras su convocatoria con la absoluta.



Sala de máquinas para Torró, quien estará servido por la magia y la pausa de Moi Gómez y Aimar. La gran incógnita será quién ocupe la banda derecha, puesto vacante por la lesión del Chimy. El entrenador del cuadro pamplonés ofrecerá la convocatoria esta tarde.

Posibles onces

Athletic: Agirrezabala; De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Vesga; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Raúl García.

Osasuna: Sergio Herrera; Moncayola, Aridane, David García, Juan Cruz; Torró; Kike Barja, Aimar, Moi Gómez, Abde; Budimir.

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (C. Madrileño).

Árbitro VAR: David Medié Jiménz (Comité Catalán).