El Israel-Premier Tech anuncia que "cambia el nombre y la imagen del equipo, alejándose de su actual identidad israelí"

El Israel Premier Tech, durante su participación en la CRE en La Vuelta.

El equipo ciclista Israel-Premier Tech ha confirmado en la tarde de este lunes que va a "cambiar el nombre y la imagen del equipo, alejándose de su actual identidad israelí". Según el comunicado, "este paso es esencial para asegurar el futuro del equipo".

Señala el escrito, que "de cara a la temporada 2026, Sylvan Adams -dueño del equipo - decidió dar un paso atrás en su participación diaria y ya no hablará en nombre del equipo, para centrarse en su papel como presidente del Congreso Judío Mundial, Israel".

La estructura no ha confirmado cuál es el futuro a partir de ahora, "aunque nos espera un nuevo capítulo, que se revelará pronto, el equipo seguirá fiel a su promesa fundacional: desarrollar talentos ciclistas de todo el mundo".

En su comunicado, el equipo también ha repasado su pasado desde que "hace once años" se fundara "el equipo de Cycling Academy con la visión de nutrir a jóvenes talentos de países ciclistas no tradicionales, incluido Israel, brindando a los aspirantes a ciclistas un camino claro hacia el ciclismo profesional".

"Durante los últimos 11 años, el equipo, que evolucionó a Israel – Premier Tech hace cuatro años, ha experimentado los altibajos propios del deporte profesional, desde la alegría de ver a nuestros corredores ganar etapas del Tour de Francia hasta el desafío del descenso y la remontada al WorldTour. Es, y siempre ha sido, un proyecto deportivo", recoge el escrito.

EFE El ciclista israelí Nadav Raisberg, del equipo Israel-Premier Tech, durante la crono de la Vuelta en Valladolid

El ya ex Israel Premier Tech también quiso agradecer el apoyo a los seguidores "por su apoyo incondicional a lo largo de los años, y especialmente durante estas últimas semanas. Esperamos continuar este camino juntos".