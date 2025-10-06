La reacción de Tomás Guasch tras las dos últimas derrotas del Barça "contra dos de blanco": "Aquí hay algo"

El periodista Tomás Guasch, en su habitual sección 'El Aguanís' del programa 'Deportes COPE' , ha analizado la situación de LaLiga tras las dos últimas jornadas, con la derrota del Real Madrid en el derbi ante el Atlético de Madrid incluido.

Para Guasch, este encuentro "no ha existido" y, aunque "el Madrid pecó gravísimamente", considera que el equipo blanco "ha sido amnistiado".

Con su característico humor, ha añadido que "ha llegado esta amnistía antes que la otra", estableciendo un paralelismo con la actualidad política.

Un Madrid líder

El comunicador ha destacado que, tras los últimos resultados, el Real Madrid se encuentra con "dos puntos de ventaja sobre el segundo clasificado", que es el FC Barcelona tras la goleada que recibió el equipo de Hansi Flick este domingo en el Sánchez Pizjuán de Sevilla por 4-1.

Esta situación lleva a Guasch a una clara conclusión que no ha dudado en compartir con la audiencia.

Guasch ha afirmado con seguridad que "esto está variando hacia un Real Madrid campeón de Liga", después de las derrotas del Barça "contra dos de blanco consecutivamente". "Aquí hay algo", respondía con ironía y con humor Tomás Guasch.

900/Cordon Press Los jugadores del Barcelona, cabizbajos tras recibir un gol del Sevilla.

parón de selecciones

Ahora el fútbol en Primera División para durante esta semana para los compromisos internacionales de las selecciones. En cuanto a los partidos de la selección española, los de Luis de la Fuente se enfrentarán a Georgia en Elche el próximo sábado 11 de octubre a las 20:45. A la misma hora, pero tres días más tarde, el combinado nacional recibirá a Bulgaria en Valladolid.

EFE La seleccion española celebra su tercer gol contra Turquía

A este parón llega el Real Madrid como decimos con dos puntos de ventaja sobre el Barça, que es segundo. Tercero es el Villarreal, a cinco del equipo blanco, y completa la Champions el Betis que está a seis puntos del club merengue. Quinto, a ocho de sus vecinos. se queda el Atlético de Madrid.

El fútbol regresará a la Primera División el viernes 17 de octubre con el Oviedo-Espanyol. En esa 9ª jornada, el Real Madrid visitará al Getafe, el Barcelona recibirá al Girona, el Atlético hará lo mismo con Osasuna.