El presidente del Sporting de Portugal asegura no haber recibido "a día de hoy, ninguna oferta por Gyökeres"

Resulta, cuanto menos, llamativo que el presidente del Sporting de Portugal afirme categóricamente que "a día de hoy, no existe ninguna oferta por Gyökeres" así como "ningún pacto con ningún club para que salga por menos precio" del que marca su cláusula de rescisión.

Frederico Varandas, presidente del club lisboeta, fue muy claro con el siguiente enunciado: "Puedo garantizar que Viktor Gyökeres no se irá por 60 millones de euros más otros 10 millones porque nunca lo he prometido". Y fue más allá: "A día de hoy, el Sporting no ha recibido ninguna oferta por Gyökeres, ni esta temporada ni la pasada".

Mucho se ha hablado del interés de equipos como el Arsenal o el Manchester United en Inglaterra, con el que se barajaba la posibilidad de que Varandas tuviera un preacuerdo por el que podría vender al delantero con una significativa rebaja, dado el presunto interés que podría tener el jugador de volver a jugar a las órdenes de Amorim.

CORDONPRESS Gyokeres, tras ganar la Copa de Portugal con el Sporting

El presidente también habló de las pretensiones del agente del delantero sueco: "Una de sus mayores preocupaciones era si íbamos a exigir el precio que marca su cláusula de rescisión", por una razón: "Ningún jugador de 27 años se va de Portugal por 90 ó 100 millones de euros". Además, asegura haberse negado a ponerle un precio concreto de salida: "Le dije que no sabríamos qué podría pasar en uno, dos o tres años. Lo único que puedo garantizar es que no pediré cien millones de euros".

Al margen de Inglaterra, en Italia también se ha hablado del interés de clubes como la Juventus, así como de clubes de la poderosa liga saudí.