La presencia de influencers en el fútbol enfada cada vez más en redes al resto de aficionados: "¿En qué se ha convertido el Bernabéu?"

La presencia de influencers en los estadios de Primera División es cada vez más frecuente. Bien por cuestiones de publicidad o invitados por sus patrocinadores, pero no es raro ver a ciertos creadores de contenido figurar en partidos de fútbol u otros grandes eventos deportivos.

Sin embargo, sus apariciones no siempre son bien acogidas por el resto de aficionados. Esta semana, precisamente, la polémica en redes sociales se ha levantado en los dos partidos que ha disputado el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

En el duelo de este sábado entre el Real Madrid y el Elche, la presencia de lolalita (4,3 millones de usuarios en Instagram y 13,7 millones en Tiktok) y Marina Rivers (2,2 millones en Instagram y 7,9 millones en Tiktok) han causado bastante revuelo, dado que el contenido que han subido durante el partido es con ciertas poses sensuales en la grada, cada una con la camiseta de un equipo, o comiendo un bocadillo.

Lo que lamentan otros aficionados es que el club invite a este perfil de aficionados, mientras que otros tienen problemas para conseguir una entrada para un partido en el estadio, bien por cuestiones de precio o de disponibilidad de entradas: "Una pena que gente a la que no interesa el fútbol puedan ir gratis", "¿Qué pintan estas dos en el Bernabéu?" o "Vergüenza en lo que se ha convertido el Bernabéu" son algunas de las frases que expresan ese malestar, aparte de recordar que, en el caso de estas dos creadoras de contenido, aparecen en otras publicaciones con las camisetas del Barcelona o del Atlético de Madrid, "según quien las invite".

Otra muestra de la indignación que compartieron otros aficionados tuvo que ver con el vídeo que compartió la usuaria Byhermoos (2,8 millones de seguidores en Tiktok), en el que aparecía, en el partido de Champions entre el Real Madrid y el Manchester City, junto a una amiga gritando frases aleatorias como "Correcalles, parece el partido de una premiere" o "hay que jugar las segundas jugadas", sin que, aparentemente, tengan relación con lo que sucede en el partido.

"Fuera tiktokers de los estadios", "Le tiro el micro a la Cibeles", "Qué 'guapo' está quedando el Bernabéu" o "Cuando voy al Camp Nou y me encuentro este tipo de aficionados me hierve la sangre" son solo algunas de las reacciones de otros aficionados en las redes sociales en las que se compartió el vídeo.