La preocupación de Dani Senabre con el Barça a pesar de la última victoria: "No quiero ser tremendista, pero..."

El FC Barcelona se impuso este sábado a la UD Las Palmas (0-2) en una segunda parte en la que reaccionó con los cambios, y, con goles de dos de los futbolistas incorporados, Dani Olmo y Ferran, después de un primer tiempo en el que el cuadro azulgrana se atascó con su juego ante un rival que se defendió bien y se mostró muy peligroso en sus transiciones.

La tropa de Hansi Flick conocía la victoria del Atlético de Madrid por 0-3 en Mestalla ante el Valencia, un resultado que le obligaba a no fallar en el Gran Canaria, y no lo hizo, aunque le costó. Ahora la presión es para el Real Madrid, que este domingo recibe al Girona.

Ferran Torres y Dani Olmo celebran el gol del Barcelona ante Las Palmas

Las Palmas por su parte se queda fuera del descenso, aunque con los mismos puntos que el Valencia, equipo que abre esos puestos.

El Atlético de Madrid solo necesitó de la primera parte para acabar con el Valencia este sábado en Mestalla (0-3), en un partido que fue un trámite con un doblete de Julián Álvarez y acompañado en la dirección de Antoine Griezmann con un recital de pases para seguir en la pelea por LaLiga y que culminó en el 86 Ángel Correa.

El Valencia tenía enfrente este sábado al equipo menos goleado de la competición y un partido ante un rival así siempre conlleva una gran responsabilidad. Y Carlos Corberán probó. El técnico valenciano alineó como titulares por primera vez a Iván Jaime y Sadiq Umar para buscar perforar la portería rojiblanca. Pero no lo lograron.

EFE Correa celebra con sus compañeros el tercer gol del Atlético de Madrid

Hacia el minuto 82 del encuentro, Las Palmas pidió penalti por manos de Eric García. El colegiado sobre el césped Cordero Vega no señaló la pena máxima, pero entonces fue llamado desde el VAR por Del Cerro Grande para que fuera a revisar la jugada. Se pensaba que iba a pitar penalti, sin embargo, finalmente el árbitro pitó fuera de juego previo y no concedió el penalti.

Imagen VAR de la jugada polémica con Eric García en Las Palmas-Barcelona

Comentando el encuentro en Tiempo de Juego estuvo Dani Senabre. Senabre mostró su preocupación por el juego del Barça y lo explicó de la siguiente manera: "Hay dos formas de analizar los partidos. Los que lo analizan desde el resultado y los que desde el juego. Los que lo analizan desde el resultado, si lo analizan siempre, hay que ser coherente y seguir analizando desde el resultado. Yo, como siempre lo he analizado desde el juego, no tengo ningún problema en decir que hoy el Barça… Pero no hoy. Hoy y el Día del Rayo y algún otro día de los últimos, el Día del Alavés y tal… Bueno, no… Me preocupa, la tendencia que veo es que el Barça no juega bien a fútbol…"

A pesar de ello, Senabre sí que ve algo positivo en en esta situación: "Lo único que me gusta es que el entrenador lo ve. Cuando ha salido, ha dicho que no hemos hecho un buen partido. Prefiero esto que otros entrenadores que ha habido en años anteriores que el Barça jugaba igual o peor y decía que habíamos sido superiores y luego te metían cuatro".

Idea que también compartió en su cuenta oficial de 'X': "No quiero ser tremendista pero no me gusta la tendencia que observo en el juego del Barça de los últimos dos partidos".

