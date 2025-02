Las dudas de Pedro Martín sobre el penalti no pitado a Eric García durante el partido entre Las Palmas y el Barcelona: "Todos son activos"

El Barcelona defendió su liderato este sábado ante Las Palmas en territorio canario. Un choque que llega antes de la eliminatoria de semifinales de Copa del Rey del próximo martes ante el Atlético de Madrid.

onces

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, incluyó a los defensas Eric García y Pau Cubarsí, así como al centrocampista Fermín López en el equipo titular para el partido de este sábado ante la UD Las Palmas.

El equipo azulgrana salió inicialmente en el Estadio de Gran Canaria con Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; Casadó, Fermín, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.

La UD Las Palmas formó de entrada con Cillessen; Viti, Álex Suárez, Mika Mármol, Álex Muñoz; Essugo, Bajcetic; Sandro, Javi Muñoz, Moleiro; y McBurnie.

polémica

Hacia el minuto 82 del encuentro, Las Palmas pidió penalti por manos de Eric García. El colegiado sobre el césped Cordero Vega no señaló la pena máxima, pero entonces fue llamado desde el VAR por Del Cerro Grande para que fuera a revisar la jugada.

Imagen VAR de la jugada polémica con Eric García en Las Palmas-Barcelona

Se pensaba que iba a pitar penalti, sin embargo, finalmente el árbitro pitó fuera de juego previo y no concedió el penalti.

tiempo de juego

"Yo esto no lo entiendo. Normalmente, el fuera de juego no tienen que ir a revisarlo. No lo entiendo", fue la primera reacción de Julio Maldonado 'Maldini' durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego.

"Lo que ha pedido que repitan es si toca el balón en la chepa de Álex Muñoz. Pero es que se ve claramente que la toca desde el principio. No sé por qué no le dicen hay fuera de juego de él. Si es que es de fuera de juego. Porque si es hacia… Álex Muñoz hacia su compañero ya lo rompe…", describía Paco González tras conocer la decisión arbitral final.

Por su parte, el especialista arbitral de Tiempo de Juego, Pedro Martín, apuntó lo siguiente: "De primeras parece que es fuera de juego, pero por eso, como luego han ido a mirarlo el árbitro a la pantalla, entonces entendíamos que no era fuera de juego".

análisis final

Al término del encuentro, y a pregunta de Paco González, Pedro Martín analizaba de la siguiente manera la labor arbitral de Cordero Vega: "No ha estado mal. Le voy a poner un 6. Pero esa jugada de revisión… A veces se complica la vida. Yo entiendo que la liga está muy igualada por arriba y que hay que mirar con lupa todas las cosas. Pero esta jugada era supersencilla. Pitas fuera de juego desde el principio y no tienes que analizar nada más. Y era un fuera de juego bastante claro. Luego, han mostrado la imagen del fuera de juego y era un jugador que estaba más de medio cuerpo que un fuera de juego. No era por un centímetro, ni por dos centímetros, ni por una bota. Era un fuera de juego normal y corriente".

Imagen del fuera de juego en la polémica del encuentro Las Palmas-Barcelona

"Es que cuando hay un fuera de juego posicional, entiendes que vaya a haber… Pero en este caso no. Los dos jugadores han tocado la pelota y estaban en fuera de juego", añadió Pedro Martín

"Si no sabes lo que pasa es que cuando juegan el Barça o el Atlético Madrid, estando como están los tres equipos separados por un punto, se van a analizar todas las jugadas con lupa. Entonces, ¿juega el Barça? Pues miramos al VAR ¿Juega el Madrid? Vamos al VAR ¿Juega el Atlético? Vamos al VAR. Pero bueno, en este caso es una jugada bastante normal", sentenció.

canales de whatsapp

