Las Palmas asalta el El Arcángel y consigue su primera victoria

Los jugadores de Las Palmas celebran un gol contra el Córdoba

El encuentro comenzó con una gran ocasión para el Córdoba apenas a los dos minutos, cuando un error en la salida del meta Horkas lo aprovechó Carracedo para disparar a puerta vacía, pero Clemente salvó el gol bajo palos.

Los primeros compases mostraron a un conjunto local activo, que volvió a generar peligro en una volea de Sergi Guardiola, mientras que los visitantes avisaron por primera vez con un remate de Lukovic que detuvo Carlos Marín.

El marcador se inauguró en el minuto 20 gracias a una asistencia al espacio de Manu Fuster que Lukovic, con un sutil toque de puntera, convirtió en el cero a uno.

El tanto asentó al equipo canario sobre el césped y maniató al Córdoba, que se mostró impreciso y con dificultades para generar juego ofensivo hasta el descanso.

Tras el paso por vestuarios, la UD Las Palmas amplió su ventaja en el minuto 58 con un rápido contraataque en el que Lukovic asistió al primer toque para que Ale García, ganando la espalda a la defensa, colocara el balón en la escuadra.

La reacción del Córdoba fue inmediata pero infructuosa, con un disparo de Requena que despejó Horkas y cuyo rechace Carracedo envió al lateral de la red.

El conjunto visitante controló el ritmo del partido y continuó generando peligro, llegando a anotar un tercer tanto por medio de Barcia que fue anulado por un claro fuera de juego.

La sentencia llegó en el minuto 83 en una acción individual del defensor Clemente, quien recogió el esférico en su propio campo y avanzó sin oposición hasta plantarse ante Marín para definir con un tiro cruzado.

Cerca del final, en el minuto 89, Adri Fuentes maquilló el resultado para el Córdoba al aprovechar un balón en la frontal para batir a Horkas y anotar el tanto del honorm antes de la última ocasión del partido, que fue para los amarillos, con un lanzamiento de falta directa de Jonathan Viera que se estrelló en el poste.

ficha del partido

Córdoba: Carlos Marín; Albarrán (Carlos Isaac, m.78), Fomeyem, Álex Martín, Vilarrasa; Isma Ruiz, Del Moral (Kevin Medina, m.62), Requena (Théo, m.70); Carracedo (Obolskii, m.78), Jacobo y Sergi Guardiola (Fuentes, m.70).

Las Palmas: Horkas; Marvin Park (Suárez, m.62), Barcia, Mika Mármol, Clemente; Manu Fuster, Amatucci, Cedeño (Loiodice, m.46), Recoba (Cristian, m.58); Lukovic (Cardona, m.62) y Ale García (Jonathan Viera, m.78).

Goles: 0-1, m.20: Lukovic. 0-2, m.59: Ale García. 0-3, m.83: Clemente. 1-3, m.89: Fuentes.

Árbitro: Alejandro Ojaos Valera (Comité Murciano). Amonestó a los locales Fomeyem (m.23), Albarrán (m.43), Théo (m.90) y Álex Martín (m.90), y al visitante Marvin Park (m.9).

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel ante 16.450 aficionados. Se guardó un minuto de silencio por los abonados del Córdoba CF fallecidos la pasada temporada.