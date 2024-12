La pregunta que se hace Manolo Lama tras ver el partido de Mbappé ante el Getafe: "¿Por qué?"

El Real Madrid aprovecha el pinchazo del Barcelona y se sitúa a un punto del conjunto blaugrana tras la victoria por 2-0 sobre el Getafe gracias a los goles de Jude Bellingham y Kylian Mbappé.

VICTORIA NECESARIA

Los de Carlo Ancelotti necesitaban esta victoria para olvidar la derrota del pasado miércoles en Anfield ante el Liverpool.

Derrota que complica el futuro blanco en la Liga de Campeones que ve como se alejan sus opciones de clasificarse en el top8.

EFE Jude Bellingham y Kylian Mbappé, ante el Liverpool

El Real Madrid mete presión así al Barcelona y se sitúa a un punto, con un partido menos, el aplazado ante el Valencia en Mestalla por la DANA, por tanto, los merengues dependen de ellos mismos para volver a la cabeza de la tabla.

Un punto por debajo del Real Madrid se sitúa el Atlético de Madrid tras la goleada de los del 'Cholo' Simeone en Valladolid por 0-5.

En este partido, el Getafe tuvo ocasiones para haber marcado, sobre todo con dos palos, uno de Joe Patrick y uno antes de Uche, pero los de Bordalás no consiguieron marcar. Los azulones se quedan fuera de los puestos de descenso, pero con los mismos puntos que el Espanyol, el primer equipo en esos puestos.

MBAPPÉ

Uno de los nombres propios del partido era el de Kylian Mbappé. El francés llegó señalado al encuentro tras su gris encuentro ante el Liverpool, con fallo de penalti incluido.

El francés marcó el segundo tanto del triunfo ante el Getafe, y pudo haber marcado más, pero unas veces por fallos suyos, y otras por intervención de David Soria, el galo acabó con solo un tanto.

EFE Kylian Mbappé celebra tras marcar el segundo gol de su equipo

A pesar de esos fallos, y antes de que el Real Madrid se adelantara en el marcador, se escucharon los primeros gritos de los aficionados merengues presentes en el Bernabéu en favor del francés.

Ocasión fallada de Mbappé ante el Getafe

RODRYGO Y BELLINGHAM

El ariete brasileño Rodrygo Goes volvió tras su lesión y fue además directamente al once. Rodrygo no tuvo muchas ocasiones y fue sustituido por Luka Modric en el minuto 67.

Bellingham, que fue el autor del primer tanto de penalti, fue sustituido en el descanso por mareos tras un golpe con David Soria.

La acción se produjo en el minuto 26 de encuentro y el centrocampista parecía recuperado, pero al llegar al vestuario reportó mareos al cuerpo médico y no saltó al terreno de juego en la segunda mitad. El lugar de Bellingham lo ocupó el turco Arda Güler.

EL ANÁLISIS DE MANOLO LAMA

Manolo Lama narró el encuentro para Tiempo de Juego y al término del mismo reconoció que el Real Madrid "no ha hecho un buen partido el equipo de Carlo Ancelotti, pero ha conseguido el objetivo, que era sumar tres puntos y meterle al Barça presión después de la derrota frente a la Unión Deportiva Las Palmas".

En su análisis, Lama apunta a "un detalle curioso y llamativo": "El Madrid posiblemente habrá sufrido la fatiga de Liverpool en cuanto a lo físico se refiere, pero en cuanto a lo futbolístico ha estado apagado".

EFE Kylian Mbappé celebra con sus compañeros tras marcar el segundo gol.

Por otro lado, el comentarista señala los "brotes verdes" de esta victoria: "Kylian Mbappé ha marcado un gol. Es verdad que ha tenido ocasiones para irse con un hat-trick al vestuario, pero nos ha llamado la atención que en el penalti no haya querido lanzarlo. ¿Por qué? Por miedo, por presión, por temor al Bernabéu. Seguro que poco a poco se va a ir ganando al público y va a ir cogiendo confianza. Y el Madrid, con un partido menos, está a puntito de ser líder".

CANALES DE WHATSAPP

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).