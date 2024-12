Paco González y Manolo Lama analizan la "falta de jerarquía" de Mbappé a la hora de tirar el penalti ante el Getafe: "Si fallas hoy..."

El Real Madrid volvió al Santiago Bernabéu este domingo tras la derrota del pasado miércoles en Anfield ante el Liverpool.

Los de Carlo Ancelotti se midieron este domingo al Getafe en un duelo que comenzó a las 16:15h en el feudo madridista.

ONCE DE ANCELOTTI CON RODRYGO DE TITULAR

El brasileño Rodrygo Goes volvió, tras perderse los dos últimos partidos por una lesión muscular, directo al once titular de Carlo Ancelotti para enfrentarse al Getafe, mientras que Luka Modric estará en banquillo.

En lugar del croata se mantuvo en el once Dani Ceballos, mientras Lucas Vázquez volvió a ocupar el lateral derecho de inicio, tras tener sus primeros minutos después de lesión en Anfield.

El once titular del Real Madrid lo formaron: Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, Raul Asencio, Fran García; Fede Valverde, Dani Ceballos, Jude Bellingham; Brahim Díaz, Rodrygo Goes y Kylian Mbappé.

MBAPPÉ

El jugador francés Kylian Mbappé era uno de los nombres propios de este encuentro ante el Getafe tras lo ocurrido el pasado miércoles en Liverpool.

Más allá del penalti fallado con 1-0 abajo en el marcador, el atacante estuvo errático en el pase, poco participativo en el juego y disparó en solo dos ocasiones, igualando su número más bajo de la temporada cuando ha sido titular.

Cordon Press Bellingham y Mbappé acabaron tocados en Anfield, pero están bien.

Solo se quedó por debajo de esta cifra contra el Lille, cuando disputó 34 minutos al salir desde el banquillo tras superar una lesión muscular. En este caso, también con derrota del Real Madrid, ni disparó a puerta. Y ante el Liverpool, dos tiros: uno de penalti y otro que rebotó en un defensa y se fue a saque de esquina.

En dos partidos esta temporada ha disparado en dos ocasiones, pero en ambos -ante el Celta de Vigo y el Alavés, marcó-. Una efectividad del 50% que podría haber repetido ante el Liverpool, pero falló un penalti que pudo cambiarlo todo.

Un disparo desde los once metros, con 1-0 abajo en el marcador, para un Real Madrid que volvió a dar una lección de resistencia, pero acabó sucumbiendo contra uno de los equipos más en forma de Europa, líder de la Premier League y de la Liga de Campeones.

Y lo hizo, 2-0, después de que Mbappé errase un penalti que tiró a su lado de seguridad, pero sin fuerza ni gran colocación, permitiendo al irlandés Caoimhín Kelleher detenerlo, tras acertar el lado. El galo se quedó muy lejos de protagonizar un disparo de penalti imparable en un escenario de máxima presión -como si hiciera, por ejemplo, en la final del Mundial de Catar-.

PENALTI ANTE EL GETAFE

Los blancos se adelantaron ante el Getafe a raíz de un penalti señalado sobre Rüdiger por un agarrón de Nyom.

Penalti que lanzó Bellingham y marcó. Esta circunstancia fue analizada en Tiempo de Juego durante la retransmisión del choque.

El primero en tratar el tema fue nuestro compañero Pedro Martín: "Mbappé se ha hecho muy pronto para atrás después de fallar uno. Si eres Mbappé tienes que seguir tirando. Demuestra que no es una estrella".

"Si fallas hoy...Es el Bernabéu. Cuando lleves 50 goles, tirará después de fallar. Si falla, y vuelve a costar puntos, hay un pollo mundial", apuntó Paco González.

Manolo Lama, por su parte, apoyaba la idea de Pedro: "No se puede achantar. Ganas confianza marcando penalti. Uno que tiene jerarquía se la tiene que resbalar fallar uno. Si fallas, pues lo vuelves a tirar, no pasa nada. No te puedes rajar".

EFE Kylian Mbappé celebra con sus compañeros tras marcar el segundo gol.

Un Mbappé que poco después marcó el segundo tanto del equipo blanco en el partido, y que recibió el apoyo de los aficionados madridistas con gritos a su favor cuando todavía el marcador era 0-0.

