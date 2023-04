La postura de Juanma Castaño ante la agresión de Valverde a Baena: "No se puede apoyar"

Desde que se conoció la noticia en la noche del sábado, estaba claro que la noticia traería cola por la gravedad de los hechos. Este domingo se ha conocido que el jugador del Villarreal, Álex Baena, ha presentado ante la Policía Nacional una denuncia por la agresión física sufrida por Fede Valverde, centrocampista del Real Madrid, en en parking del estadio Santiago Bernabéu.

Según informó Javi Gómez en El Tertulión de los Domingos de Tiempo de Juego, Fede Valverde quiere pasar página ya por lo sucedido. Valverde es un futbolista que está acostumbrado a cierta tensión o a recibir insultos de aficionados contra él o contra su familia, ya sea en los estadios o a través de las redes sociales, como consecuencia de su actividad como futbolista en el Real Madrid y en la Selección de Uruguay. Lo que no quita para que Valverde se sienta dolido.

El jugador no quiere hablar del incidente y tampoco hará declaraciones al respecto en los próximos días.

La versión del jugador del Villarreal la dio él mismo en su cuenta de Instagram en la madrugada del sábado al domingo: "Muy triste por la agresión que he sufrido tras el partido y sorprendido por lo que se está diciendo sobre mi persona. ES TOTALMENTE FALSO QUE YO DIJERA ESO", remarcó con letras mayúsuculas.





La versión de Juanma Castaño sobre un asunto "difícil"

El conductor de El Partidazo de COPE y de El Tertulión de Tiempo de Juego, Juanma Castaño, asume que se trata de un asunto de difícil análisis: "Es difícil porque tienes que escuchar las versiones de las dos partes, pero no se puede apoyar una agresión física. Puedes entender pero no puedes apoyar. El papel aquí es bastante complicado... pero esto supera todos los límites", aclaró.

De hecho, Castaño manifestó al resto de los comentaristas que no le parece una cuestión sobre la que enzarzarse en discusiones: "No está bien ni el origen ni la reacción".

La versión de los hechos que se da por buena es que, hace tres meses, en el partido de Copa del Rey entre el Villarreal y el Real Madrid, Baena le dijo a Valverde: "Llora ahora, que tu hijo no va a nacer". Y no pasó nada hasta la noche después del partido de LaLiga Santander, en Madrid. Valverde se encontró con Baena en el parking del Bernabéu, le recordó que con la familia no se metía nadie, y le dio un puñetazo.

"La frase es evidente que es muy dura. Los que no sois padres, sois hijos, y podéis haceros la idea" de la gravedad de las palabras. "Lo único que sé es que para que Valverde reaccione como reaccionó tiene que haber pasado algo grave, muy grave", concluyó la reflexión.